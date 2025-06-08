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الرياضة

تشيلسي يعرض 35 مليون يورو لضم مهاجم دورتموند

تشيلسي يعرض 35 مليون يورو لضم مهاجم دورتموند
8 يونيو 2025 15:08

برلين (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا أن نادي تشيلسي الإنجليزي عرض 35 مليون يورو على بروسيا دورتموند الألماني، لضم مهاجمه الإنجليزي الشاب جيمي جيتينز. لكن تردد أن دورتموند يسعى للحصول على 50 مليون يورو للموافقة على رحيل المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً والمنضم للفريق في 2020 قادماً من أكاديمية مانشستر سيتي. وأشارت التقارير إلى أن جيتينز أبدى موافقته على الانتقال لتشيلسي، بعقد يمتد لسبعة أعوام حتى 2032. ولن يتعجل تشيلسي في ضم اللاعب، على اعتبار أنه لن يكون له أي دور في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، والتي تنطلق الأسبوع المقبل. وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فترة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في مونديال الأندية، تنتهي بعد غدٍ الثلاثاء. وشارك جيتينز في 106 مباريات بقميص دورتموند، وسجل 17 هدفاً، من بينها 12 هدفاً في الموسم الماضي، لكنه ابتعد عن التشكيل الأساسي مؤخراً.

تشيلسي
بروسيا دورتموند
مونديال الأندية
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