يوكانوفيتش مدرباً للنصر في الموسم الجديد



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أعلن نادي النصر التعاقد مع المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد 2025-2026، خلفاً للهولندي ألفريد شرودر الذي رحل بنهاية الموسم المنتهي، واكتفى خلاله «العميد» بحصد لقب كأس السوبر الإماراتي القطري، بعد الفوز على قطر 5-1، فيما ودع بقية البطولات من أدوار مبكرة، وابتعد عن المنافسة على درع الدوري.

ويملك يوكانوفيتش، لاعب منتخب يوغوسلافيا السابق، خبرة تدريبية واسعة، حيث سبق له العمل في المنطقة الخليجية من بوابة الغرافة القطري من يوليو 2019 إلى يونيو 2021، قبل الانتقال إلى تدريب شيفيلد يونايتد ودينامو موسكو، وصولاً إلى محطته الجديدة مع النصر.

وتشمل مسيرته التدريبية أيضاً أندية بارتيزان الصربي، موانجتونج يونايتد التايلاندي، وليفيسكي صوفيا البلغاري، غير أن أبرز إنجازاته تحققت في إنجلترا، حيث أصبح أول مدرب أجنبي يقود فريقين مختلفين، هما واتفورد وفولهام، للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض يوكانوفيتش 432 مباراة خلال مسيرته التدريبية، حقق خلالها 210 انتصارات، مقابل 133 خسارة، فيما انتهت 89 مباراة بالتعادل.

واستبق النصر الإعلان عن التعاقد مع المدرب الصربي، بالبدء في إعادة ترتيب أوراق الفريق للموسم الجديد، بالاستغناء عن تسعة من لاعبي الفريق الأول، في خطوة تعكس توجهات الإدارة الجديدة لتجديد دماء الفريق استعداداً لموسم 2025-2026.

وضمت قائمة المغادرين «الرباعي الأجنبي»، البوسني سمير ميمسيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سيفيروفيتش، والبرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا، إلى جانب اللاعبين المواطنين راشد عمر، يوسف العامري، محمد عبدالرحمن، ناصر النعيمي، ومايد الطنيجي.

وتشير المتابعات إلى أن «موجة» التغييرات في «العميد» مرشحة للاستمرار، إذ تترقب جماهير «الأزرق» حسم مصير عدد من اللاعبين خلال الساعات المقبلة، أبرزهم الإيطالي مانولو جابياديني، والبلجيكي عثمان بوسعيد، والهولندي «المقيم» مروان أزرقان، وجميعهم يرتبطون بعقود ممتدة حتى يونيو 2026.