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الرياضة

الوصل يقترب من «مدافع أيسر» ويتجه للتعاقد مع «جناح أجنبي»

الوصل يقترب من «مدافع أيسر» ويتجه للتعاقد مع «جناح أجنبي»
8 يونيو 2025 16:39

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 

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اقترب الوصل من إكمال إجراءات التعاقد مع «الظهير الأيسر» البرازيلي هوجو جونكالفيز نيتو، البالغ 23 عاماً، قادماً من بوتافوجو، لدعم «الإمبراطور» في الموسم الجديد 2025-2026، في انتظار قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين، بعدما لعب معاراً الموسم الماضي إلى فيتوريا.
ويملك هوجو سجلاً متميزاً، حيث تُوج مع بوتافوجو بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس في عام 2024، إلى جانب لقب دوري الدرجة الثانية الإيطالي في 2021، وخاض مع فيتوريا 14 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً.
وأعلن الوصل في وقت سابق التعاقد مع الدولي البيروفي ريناتو تابيا، قادماً من ليجانيس الإسباني، لتدعيم مركز الوسط الدفاعي، في خطوة تعكس رغبة النادي في تعزيز خياراته الفنية قبل انطلاقة الموسم.
وعلى صعيد آخر، استغنى الوصل عن خمسة من لاعبيه، أبرزهم النجم الدولي كايو كانيدو، ووجّه النادي الشكر إلى كل من جواو بيدرو، وبوبليتي، وأليكسيس بيريز، والكوري سيونج وون مو، في إطار عملية إعادة الهيكلة التي يقودها المدرب الجديد البرتغالي لويس كاسترو.
وكان كاسترو تولى تدريب «الإمبراطور» مؤخراً، خلفاً للصربي ميلوش ميلويفيتش، بعد تجربة متعددة المحطات شملت تدريب النصر السعودي، والدحيل القطري، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وبوتافوجو البرازيلي.
في سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن توصل الوصل إلى اتفاق مبدئي مع فيبورج الدنماركي للتعاقد مع الجناح البرتغالي الموهوب سيرجينيو مقابل 4 ملايين يورو، إلا أن اللاعب رفض العرض، مفضلاً البقاء في أوروبا، وسط اهتمام من أندية كبرى، بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، ورغم ذلك، تستمر مساعي النادي للتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الجناح.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
دبي
بوتافوجو
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