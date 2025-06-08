«صفقات نوعية» تعزز طموحات الحمرية في «دروري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أعلن الحمرية إبرام مجموعة من الصفقات النوعية، دعماً لتشكيلة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لمنافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2025-2026، تصدّرها التعاقد مع المهاجم البرازيلي المخضرم دياجو دا سيلفا، الهداف التاريخي لدوري الهواة برصيد 101 هدف.

ويعكس التوقيع مع دياجو، صاحب التجربة الثرية مع دبا، الإمارات، والظفرة، رغبة «العنابي» في المنافسة الجادة، حيث يُعد اللاعب أحد أبرز المهاجمين الذين مرّوا على دوري الأولى، وسبق أن تُوّج بلقب الهداف في ثلاث مناسبات.

وضمت تعاقدات الحمرية أيضاً المدافع الدولي السابق وليد اليماحي، واللاعب البرازيلي آدموندو أبوليناريو القادم من دبا، إضافة إلى المدافع العُماني ناشد بن حاجي المنتقل من الظفرة، ضمن مساعي الإدارة لدعم خطوط الفريق كافة بعناصر تملك الخبرة والطموح.

وسبق هذه الصفقات إعلان النادي عن التعاقد مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش لقيادة الفريق في الموسم الجديد، ضمن خطة استراتيجية لإعادة الحمرية إلى موقعه الطبيعي في «دوري الأضواء»، وجاء التعاقد مع بوبوفيتش بتوصية من اللجنة الفنية، نظراً لما يملكه من سجل تدريبي مميز وخبرة واسعة في دوري الدرجة الأولى.

ويُعد زوران من الأسماء المعروفة في الدوري، بعدما قاد دبا إلى الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين» موسم 2021-2022، إلى جانب تجاربه المتنوعة في أندية خليجية وأوروبية، ما يمنح الفريق قيمة فنية مضافة في الموسم المقبل.

وتؤكد هذه التحركات الجادة أن الحمرية عازم على تغيير الصورة في الموسم الجديد، والمنافسة على بطاقات الصعود، مدعوماً بخبرة فنية وإدارية وتشكيلة مدججة بالأسماء القوية.