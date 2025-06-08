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الرياضة

وليد عبيد: «الإعصار» يستهدف «المحترفين»

وليد عبيد: «الإعصار» يستهدف «المحترفين»
8 يونيو 2025 18:00

 
مراد المصري (أبوظبي)

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أكد وليد عبيد الذي عاد إلى تدريب حتا، أن الهدف الرئيسي لـ «الإعصار» في الموسم المقبل، هو العودة إلى «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.
وشدد المدرب الذي سبق له النجاح في قيادة حتا إلى الصعود من دوري الدرجة الأولى، خلال مسيرته الحافلة مع «الإعصار»، أن الفريق يملك الخبرات والمواهب من أبناء النادي، مع التدعيمات المتوقعة التي من شأنها أن تعزز حظوظهم في الصعود خلال الموسم المقبل، رغم قوة المنافسة التي تزداد في كل عام بدوري الدرجة الأولى.
وأشار وليد عبيد إلى أن حتا يستهدف الحصول على المركز الأول في دوري الأولى، وأن «الإعصار يعرف جيداً كيف يمكنه الصعود، كما فعل في مرات سابقة، وقال: «لمست الرغبة لدى مجلس الإدارة في الصعود إلى «دوري المحترفين»، ووجدت الدعم منهم في جميع النواحي، وأتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة على منحهم لي هذه الثقة، وسنلعب لإسعاد أهل حتا».
ويتولى وليد عبيد المهمة بعدما نجح في قيادة حتا إلى الصعود مرتين في موسمي 2015-2016 و2018-2019، كما سبق أن عمل مع أندية أخرى مساعد مدرب، وأسهم في صعوده إلى «دوري المحترفين».

الإمارات
دبي
دوري الدرجة الأولى
حتا
وليد عبيد
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