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الرياضة

ابن سليم: «دولي السيارات» واليابان يدفعان عجلة التقدم العالمي

ابن سليم: «دولي السيارات» واليابان يدفعان عجلة التقدم العالمي
8 يونيو 2025 16:58


دبي (الاتحاد)

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التقى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، خلال زيارته إلى اليابان شيجيرو إيشيبا، رئيس الوزراء، وكوجي موروفوشي، مفوض وكالة الرياضة، وهيروماسا ناكانو، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، وركزت المناقشات على التحديات والفرص المشتركة، بدءاً من تطوير تقنيات أنظف، وتعزيز السلامة على الطرق، وتوسيع نطاق الوصول إلى رياضة السيارات، والاستعداد لمستقبل التنقل الحضري.
وقال ابن سليم: «الزيارة بمثابة معلم مهم للاتحاد الدولي للسيارات، في الوقت الذي نعزز فيه علاقتنا مع اليابان، وهي دولة لا تزال تمثل القدوة في كل من ابتكارات التنقل وتطوير رياضة السيارات، وكان شرفاً لي شخصياً أن ألتقي برئيس الوزراء وكبار الشخصيات، وأن أشهد الطاقة والالتزام اللذين يحركان التقدم في هذا القطاع، ومن السياسات الحكومية التحويلية إلى الأنشطة الرياضية عالمية المستوى، بما في ذلك أربع فعاليات لبطولة العالم للاتحاد الدولي، تُظهر اليابان كيف يمكن للنهج المتكامل للتنقل والرياضة أن يخدم المجتمع». 
وسلّط ابن سليم الضوء على أهمية وجود أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة تويوتا، عضواً فاعلاً في مجلس شيوخ الاتحاد الدولي، مما يرمز إلى العلاقة الوثيقة والبناءة بين روّاد صناعة السيارات في اليابان، ورسالة الاتحاد الدولي للسيارات العالمية.
وبعد الزيارة توجه ابن سليم إلى ماكاو لحضور الجمعية العمومية الاستثنائية والمؤتمر السنوي للاتحاد الدولي واللذين يبدآن غداً، ويستقبلان أكثر من 500 من كبار ممثلي الاتحاد الدولي في مجالي التنقل ورياضة السيارات من 149 دولة.

الإمارات
محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات
اليابان
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