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الرياضة

إصابة نيمار بـ «كورونا»

إصابة نيمار بـ «كورونا»
8 يونيو 2025 17:12

 
البرازيل (رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام برازيلية نقلاً عن بيان لنادي سانتوس، أن مهاجمه نيمار غاب عن الملاعب، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وظهرت أعراض المرض على المهاجم «33 عاماً» يوم الخميس الماضي، واُستبعد على الفور من أنشطة الفريق، وأكد النادي البرازيلي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بالفيروس، ولم يكشف النادي عن مدة غياب نيمار عن الملاعب، ولكنه يغيب بالفعل عن مباراة سانتوس المقبلة في فورتاليزا يوم الخميس المقبل بسبب الإيقاف.
وستكون مباراة فورتاليزا هي آخر مباراة لسانتوس قبل توقف الدوري البرازيلي بسبب كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.
ولم يتم تحديد مستقبل مهاجم برشلونة السابق مع سانتوس، إذ أنه من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو الحالي.
ورغم الإصابات التي عرقلت مسيرته مع فريق طفولته، لكنه شارك في 12 مباراة مع سانتوس في كافة المسابقات هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع ثلاث تمريرات حاسمة. 

البرازيل
سانتوس
نيمار
أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
برشلونة
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