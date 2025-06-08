مشجع سقف ملعب دورتموند يستأنف العقوبة!



برلين (د ب أ)



رفع الرجل الذي تسلق سقف ملعب دورتموند، في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي في دور الـ 16 ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، دعوى قضائية ضد قرار الشرطة الألمانية بتغريمه 12 ألف يورو «13 ألفاً و700 دولار».

وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية، إن المشجع البالغ 21 عاماً، قدم شكوى قضائية إلى المحكمة الإدارية في جيلسنكيرشن.

وشوهد الرجل تحت سقف الملعب خلال مباراة دور الـ 16 بين ألمانيا والدنمارك، وذكرت مجلة «دير شبيجل» أنه تسلق السقف عشية المباراة، وتم ضبطه مجدداً في أكتوبر الماضي في كاتدرائية أولم.

وأشارت المجلة الألمانية، إلى أنه جزء من ظاهرة تسلق الأسطح، حيث يتسلق الناس المباني الشاهقة ويلتقطون صوراً لها.

وتلقى المشجع الشاب غرامة قدرها 1050 يورو آنذاك، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. لكن شرطة دورتموند فرضت عليه أيضاً غرامة قدرها نحو 12 ألفاً و77 يورو لتغطية تكاليف الحادث، وذكرت الشرطة أنه تمت الاستعانة بـ 108 ضباط في ذلك الحين، وأن المبلغ يشمل أيضاً تكاليف استخدام مروحية شرطة.