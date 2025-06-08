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الرياضة

بطلتا الأولمبياد تحصدان «زوجي السيدات» في «رولان جاروس»

بطلتا الأولمبياد تحصدان «زوجي السيدات» في «رولان جاروس»
8 يونيو 2025 18:39

 
باريس (رويترز)

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فاز الثنائي الإيطالي المكون من سارة إيراني وجاسمين باوليني على القازاخستانية آنا دانيلينا والصربية الكسندرا كرونيتش 6-4 و2-6 و6-1 لتحرزا لقب زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وهذا أول لقب في البطولات الأربع الكبرى للزوجي الإيطالي المصنف الثاني، والذي فاز أيضاً بلقب الزوجي في أولمبياد باريس 2024 على نفس الملعب العام الماضي.
وهذا ثاني لقب للاعبة المخضرمة إيراني (38 عاماً) في غضون أيام قليلة بعدما حصدت لقب الزوجي المختلط في بطولة فرنسا المفتوحة مع مواطنها أندريا فافاسوري. وجاء فوز إيراني و فافاسوري بنتيجة 6-4 و6-2 على حساب الثنائي الأميركي المكون من إيفان كينج وتيلور تاونسند على ملعب فيليب شاترييه يوم الخميس الماضي.
وتبادل الطرفان كسر إرسالهما في منتصف المجموعة الأولى، قبل أن تحسمها الفائزتان بالذهبية الأولمبية، واللتان وصلتا إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، بكسر آخر للإرسال والنتيجة 5-4.
واستعادت دانيلينا، التي وصلت إلى نهائي منافسات الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة 2022، وكرونيتش عافيتهما وفازتا بسهولة بالمجموعة الثانية لكنهما تعرضتا لكسر إرسالهما مرتين في بداية المجموعة الثالثة ليتقدم الثنائي الإيطالي 5-صفر.
وضمن الزوجي الإيطالي، الذي يحتل المركز السادس في تصنيف الزوجي، لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى في الزوجي، عندما سددت كرونيتش ضربة أمامية في الشبكة.
وخسرت باوليني، التي بلغت نهائي فردي وزوجي السيدات في رولان جاروس العام الماضي، في الدور الرابع في منافسات الفردي هذا العام.

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