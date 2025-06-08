«رولان جاروس» تحاول علاج مشكلة «المقاعد الفارغة»



باريس (د ب أ)



أكدت إميلي موريسمو، مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، أنها ستحاول إيجاد حل لمشكلة المقاعد الفارغة في المباريات المبكرة بالمسابقة قبل انطلاق النسخة القادمة من البطولة العام المقبل.

وخاضت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا وبطلة الأولمبياد الصينية شينج كينوين واحدة من أبرز مواجهات البطولة في دور الثمانية بمنافسات فردي السيدات.

ولكن مع انطلاق المباراة في الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، كان ملعب (فيليب شاترييه) الضخم شبه خالي، حيث فضل العديد من المشجعين الفرنسيين تناول وجبة الغداء بدلاً من متابعة اللقاء.

وقالت موريسمو: «نحن على دراية بهذه المشكلة، وسنعمل بالتأكيد على إيجاد حلول في المستقبل، بعد أسبوعين، سنعقد اجتماعاً شاملاً لمناقشة تلك المواضيع، وسنكتشف سبل علاجها».

ولا يزال قرار عدم إقامة مباريات السيدات في الفترات المسائية خلال أوقات الذروة موضوعاً ساخناً على طاولة منظمي رولان جاروس، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، لكن موريسمو أكدت مجدداً أن ذلك يعود إلى طول مباريات الرجال المكونة من خمس مجموعات، مما يضمن قيمة أفضل مقابل المال لحاملي التذاكر. وأضافت موريسمو في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «أعتقد أننا ما كنا لنخوض هذه المناقشة لو اعتمدنا نفس نظام المباراتين؛ لأن طول المباراة، أو طولها المحتمل، هو ما يصعب علينا جدولة المباريات».

ولا تزال بطولة فرنسا المفتوحة هي آخر المسابقات الأربع الكبرى التي لا تزال تستخدم حكام الخطوط بدلاً من تقنية تحديد الخطوط الإلكترونية، والتي تعتبر حالياً غير موثوقة على الملاعب الرملية.

وكشفت موريسمو، التي سبق لها الفوز ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، المقامة على الملاعب العشبية، أن مستوى تحكيم الخطوط كان جيداً في البطولة، لكنها أقرت بأن المسألة لا تزال قيد النقاش.

وشددت موريسمو: «بشكل عام، كان أداؤنا مرتفعاً للغاية، وهذا يشعرنا بالرضا الكبير، لأننا، كما تعرفون، آخر من يمتلك حكام الخطوط إلى حد ما».

واختتمت موريسمو حديثها قائلة «سننظر في هذا الأمر مرة أخرى هذا العام، كيف سيتم الاستغناء عن حكام الخطوط العام المقبل؟ ليس لدي إجابة واضحة على هذا السؤال، لكننا سنبحثه».