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الرياضة

هاري كين يعترف بتواضع مستوى إنجلترا

هاري كين يعترف بتواضع مستوى إنجلترا
8 يونيو 2025 19:38


برشلونة (د ب أ)

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أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم أن الفريق أفلت من العقاب بعد أداء باهت أمام منافسه المتواضع أندورا.
واستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات كأس العالم بفوزين وأداء جيد أمام ألبانيوا ولاتفيا في ويمبلي، بينما تراجع مستواه أمام أندورا المصنف 173 عالمياً في مباراة أقيمت بمدينة برشلونة.
وتعرض لاعبو المنتخب الإنجليزي لصافرات الاستهجان من الجماهير بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستمرت الهتافات بعد نهاية المباراة بفوز هزيل بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 50.
وقال كين في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لم نقدم أفضل أداء لنا، ولا أعتقد أن الكثيرين سيتذكرون هذه المباراة، لكننا حققنا النقاط الثلاث». وأضاف «بالتأكيد بإمكاننا تقديم أداء أفضل سواء بالكرة أو بدونها».
وأتم هاري كين «الأمر متروك لنا، سنراجع هذه المباراة، ونتعلم منها لأن الظروف ستكون مشابهة جداً في كأس العالم الصيف المقبل من حيث الملعب الجاف والرطوبة وحرارة الجو».

تصفيات كأس العالم
إنجلترا
هاري كين
أندورا
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