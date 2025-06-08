«سوفرينتي» يكتسح المنافسين في «بلمونت ستيكس»

عصام السيد (أبوظبي)



حقق مهر جودلفين «سوفرينتي»، فوزاً بفارق ثلاثة أطوال على خصمه «جورناليزم»، بينما حل «بايزا» ثالثاً، في سباق بلمونت ستيكس «الجولة الثالثة للتاج الثلاثي الأميركي»، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليوني دولار، ليعيد إلى الأذهان ما حدث في سباق كنتاكي ديربي، وقد مثّل الفارق انتصاراً أكبر من فوزه في تشرشل داونز، ليؤكد ابن «إنتو ميشيف» أنه زعيم بلا منازع لفئة الذكور بعمر ثلاث سنوات في أميركا الشمالية.

في حين افتقر سباق بلمونت ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر في ساراتوجا، إلى أجواء المنافسة على التاج الثلاثي، أضاف التنافس الناشئ بين «سوفرينتي» و«جورناليزم» بعض الإثارة والأهمية، إلى يوم شهد حضوراً جماهيرياً بلغ 46243 متفرجاً، كما شهد السباق فوز حصان بجولتين من التاج الثلاثي للمرة الأولى منذ عام 2018، عندما أصبح «جاستيفاي» بطل التاج الثلاثي الثالث عشر.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في «جودلفين» بالولايات المتحدة: «إنها أكثر المشاعر روعة في العالم، وتم تدريب «سوفرينتي» بدقة متناهية من قبل بيل موت وفريقه، ليأتي هنا بعد راحة استمرت خمسة أسابيع. كنا نعرف أنه حصان جيد قبل كنتاكي ديربي، وظهر قدراته في ذلك اليوم، لذا فإن العودة هنا وإثبات نفسه مجدداً، والفوز على حصان قوي مثل «جورناليزم»، كان نتيجة رائعة لنا، ومن الرائع الفوز باثنين من جولات التاج الثلاثي، وسعداء جداً بذلك، كانت الخطة هي المجيء إلى هنا بعد الديربي، وأسهم ذلك في تشكيل ملامح نسخة رائعة من السباق، ضمت بطل الديربي وبريكنيس ستيكس في مواجهة على لقب بلمونت».

ومن جانبه، قال الفارس جونيور ألفارادو: «هذا هو جوهر السباقات، اثنان من الخيول الرائعة يتحديان بعضهما البعض، قدم «جورناليزم» أداءً رائعاً مجدداً بعد عودته من بريكنيس، لقد كافح بشدة ولم يجعل الأمور أسهل على حصاني، ولكن «سوفرينتي» كان رائعاً اليوم».

وخُفِّضَت نسبة فوز «سوفرينتي» إلى 4-1 (من 6) في سباق «بريدرز كب كلاسيك» في ديل مار في الأول من نوفمبر، بينما حلَّ «جورناليزم» في المركز الثاني في الترشيحات بنسبة فوز 7-1 (من 8)، وقد تُقام مباراة ثالثة بينهما في سباق «ترافرز ستيكس» في ساراتوجا في 23 أغسطس المقبل.