الإثنين 9 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سوفرينتي» يكتسح المنافسين في «بلمونت ستيكس»

سوفرينتي يتقدم منافسيه خلال السباق (الاتحاد)
9 يونيو 2025 01:40

عصام السيد (أبوظبي)

حقق مهر جودلفين «سوفرينتي»، فوزاً بفارق ثلاثة أطوال على خصمه «جورناليزم»، بينما حل «بايزا» ثالثاً، في سباق بلمونت ستيكس «الجولة الثالثة للتاج الثلاثي الأميركي»، البالغ إجمالي جوائزه المالية مليوني دولار، ليعيد إلى الأذهان ما حدث في سباق كنتاكي ديربي، وقد مثّل الفارق انتصاراً أكبر من فوزه في تشرشل داونز، ليؤكد ابن «إنتو ميشيف» أنه زعيم بلا منازع لفئة الذكور بعمر ثلاث سنوات في أميركا الشمالية.
في حين افتقر سباق بلمونت ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر في ساراتوجا، إلى أجواء المنافسة على التاج الثلاثي، أضاف التنافس الناشئ بين «سوفرينتي» و«جورناليزم» بعض الإثارة والأهمية، إلى يوم شهد حضوراً جماهيرياً بلغ 46243 متفرجاً، كما شهد السباق فوز حصان بجولتين من التاج الثلاثي للمرة الأولى منذ عام 2018، عندما أصبح «جاستيفاي» بطل التاج الثلاثي الثالث عشر.
وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في «جودلفين» بالولايات المتحدة: «إنها أكثر المشاعر روعة في العالم، وتم تدريب «سوفرينتي» بدقة متناهية من قبل بيل موت وفريقه، ليأتي هنا بعد راحة استمرت خمسة أسابيع. كنا نعرف أنه حصان جيد قبل كنتاكي ديربي، وظهر قدراته في ذلك اليوم، لذا فإن العودة هنا وإثبات نفسه مجدداً، والفوز على حصان قوي مثل «جورناليزم»، كان نتيجة رائعة لنا، ومن الرائع الفوز باثنين من جولات التاج الثلاثي، وسعداء جداً بذلك، كانت الخطة هي المجيء إلى هنا بعد الديربي، وأسهم ذلك في تشكيل ملامح نسخة رائعة من السباق، ضمت بطل الديربي وبريكنيس ستيكس في مواجهة على لقب بلمونت».   
ومن جانبه، قال الفارس جونيور ألفارادو: «هذا هو جوهر السباقات، اثنان من الخيول الرائعة يتحديان بعضهما البعض، قدم «جورناليزم» أداءً رائعاً مجدداً بعد عودته من بريكنيس، لقد كافح بشدة ولم يجعل الأمور أسهل على حصاني، ولكن «سوفرينتي» كان رائعاً اليوم». 
وخُفِّضَت نسبة فوز «سوفرينتي» إلى 4-1 (من 6) في سباق «بريدرز كب كلاسيك» في ديل مار في الأول من نوفمبر، بينما حلَّ «جورناليزم» في المركز الثاني في الترشيحات بنسبة فوز 7-1 (من 8)، وقد تُقام مباراة ثالثة بينهما في سباق «ترافرز ستيكس» في ساراتوجا في 23 أغسطس المقبل.

أخبار ذات صلة
عاصفة استوائية تتحول إلى إعصار قبالة سواحل المكسيك
كندا تتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي
الولايات المتحدة
سباقات الخيول
كنتاكي
جودلفين
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
عاصفة استوائية تتحول إلى إعصار قبالة سواحل المكسيك
الأخبار العالمية
عاصفة استوائية تتحول إلى إعصار قبالة سواحل المكسيك
اليوم 19:48
الجماهير تزين مدرجات دوري أبطال آسيا للسلة في دبي
الرياضة
الجماهير تزين مدرجات دوري أبطال آسيا للسلة في دبي
اليوم 19:47
الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس
اقتصاد
هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟
اليوم 19:37
«شاهين» يتوج بلقب «دولية البرتغال» لسباعيات الرجبي
الرياضة
«شاهين» يتوج بلقب «دولية البرتغال» لسباعيات الرجبي
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©