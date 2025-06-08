ناجلسمان وكيميتش يأسفان لخسارة ألمانيا أمام فرنسا

شتوتجارت (د ب أ)



أبدى يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، وجوشوا كيميتش، قائد الفريق، أسفهما لخسارة الفريق أمام فرنسا في بطولة دوري أمم أوروبا.

وخسر منتخب ألمانيا صفر - 2 أمام نظيره الفرنسي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالمسابقة القارية، ليكتفي بالحصول على المركز الرابع في البطولة التي أقيمت أدوارها النهائية بملاعبه.

ورغم السيطرة الميدانية لمنتخب ألمانيا خلال الشوط الأول، لم يترجم الفرص التي أتيحت للاعبيه إلى أهداف، وافتتح كيليان مبابي التسجيل لفرنسا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لهذا الشوط، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله مايكل أوليز في الدقيقة 84.

وقال ناجلسمان عقب المباراة: «يجب أن نسجل ضد فرق قوية، لكن أسلوب اللعب كان جيداً، في الشوط الثاني، كنا نريد فرض سيطرتنا على مجريات اللعب، مما أدى إلى شن هجمات مرتدة ضدنا، أظهرنا قدرتنا على خلق الفرص أمام فرق قوية رغم غياب العديد من اللاعبين».

من جانبه، صرح كيميتش سأظهرنا في الشوط الأول رغبتنا في إظهار رد فعل عقب خسارتنا أمام البرتغال في الدور قبل النهائي».

وأضاف نجم بايرن ميونخ الألماني «كان يجب أن نتقدم 3 - صفر بعد ست دقائق من انطلاق المواجهة، استقبلنا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وفقدنا صبرنا بعد الاستراحة، ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الاستحواذ على الكرة».