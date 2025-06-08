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الرياضة

أليسون بيكر يتوقع أن يفعل ليفربول بند تمديد تعاقده

أليسون بيكر يتوقع أن يفعل ليفربول بند تمديد تعاقده
8 يونيو 2025 20:56

 
لندن (د ب أ)

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يتوقع أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن تقوم إدارة النادي بتمديد تعاقده لعام إضافي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تعاقد البرازيلي الدولي مع ليفربول ينتهي في صيف 2026.
وأضافت أن أليسون الذي شارك في 298 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من روما الإيطالي عام 2018، يتطلع للعودة إلى ناديه القديم إنترناسونال البرازيلي يوماً ما. وأشارت إلى أن الحارس البرازيلي (32 عاماً) يستعد لمنافسة زميله الجديد جورجي مامارداشفيلي المنضم من فالنسيا في الموسم المقبل، وذلك بعد انتقال بديله السابق كاويمين كيليهر إلى برنتفورد.
وقال أليسون في مؤتمر صحفي قبل مباراة البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم نقلته صحيفة ليفربول إيكو «لم أخطط أبدا لمستقبلي على المدى البعيد».
وأشار «يتبقى عام واحد في تعاقدي مع ليفربول مع خيار التمديد لموسم إضافي، وأتوقع أن تفعل إدارة النادي بند التمديد».
وتوج أليسون بقميص ليفربول بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وقبل انتقاله إلى إيطاليا في 2016، بدأ أليسون مشواره مع كرة القدم بنادي إنترناسونال.
وعاد أكثر من لاعب برازيلي إلى بلادهم بعد تجارب ناجحة في أوروبا مثل نيمار وتياجو سيلفا وفيليب كوتينيو.
وأكد أليسون «أتحدث مع لاعبين آخرين قرروا العودة إلى البرازيل، بعضهم كانت لهم تجارب جيدة بعكس آخرين».
وأتم حارس مرمى ليفربول تصريحاته «لكل لاعب تجربته الخاصة، لكنني أريد العودة إلى البرازيل، وخاصة إنترناسونال، ولا أعرف متى سيحدث ذلك، لأنني ما زلت لدي رغبة في المنافسة على مستوى عال».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أليسون بيكر
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