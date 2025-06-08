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الرياضة

ألكاراز بطل «رولان جاروس» في «نهائي ماراثوني»

ألكاراز بطل «رولان جاروس» في «نهائي ماراثوني»
8 يونيو 2025 23:17

 
باريس (أ ف ب)

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عاد الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً من بعيد، وقلب الطاولة على الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول، محتفظاً بلقبه بطلاً لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس، عندما تغلب عليه 4-6 و6-7 و6-4 و7-6 و7-6، في مباراة نهائية ماراثونية استغرقت خمس ساعات و29 دقيقة.
على ملعب فيليب شاترييه وفي أطول مباراة نهائية في البطولة منذ بداية عصر البطولات المفتوحة في عام 1968، عزز ابن مدينة مورسيا البالغ من العمر 22 عاماً غلته من الألقاب الكبرى بلقب خامس مُلحقاً الخسارة الأولى بمنافسه الإيطالي البالغ من العمر 23 عاماً في نهائي بطولة كبرى.

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