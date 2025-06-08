البرتغال تُتوج بدوري الأمم الأوروبية

ميونيخ (رويترز)



فازت البرتغال بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما تفوقت بنتيجة 5-3 على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وجردت البرتغال، التي فازت باللقب في نسخته الأولى، إسبانيا من لقبها.

ومنح مارتن زوبيمندي التقدم لإسبانيا في الدقيقة 21، لكن نونو منديز أدرك التعادل بعدها بخمس دقائق.

واستعاد ميكل أويارزابال التقدم لإسبانيا قرب نهاية الشوط الأول، لكن القائد كريستيانو رونالدو أدرك التعادل في الدقيقة 61.

وأهدر ألفارو موراتا ركلة الترجيح الرابعة لإسبانيا، قبل أن يسجل روبن نيفيز الركلة الحاسمة وينتزع الفوز لبلاده.