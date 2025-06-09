بعد نهائي رولان جاروس.. ألكاراز يشكر مورسيا وسينر يخاصم النوم

باريس (د ب أ)

تبادل الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر عبارات الإشادة والتهنئة، بعد نهائي ماراثوني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، مساء أمس، أنهاه ألكاراز لصالحه بعد مباراة امتدت لما يقرب من خمس ساعات ونصف. وكان سينر المصنف الأول عالمياً على وشك تحقيق انتصاره رقم 21 على التوالي في البطولات الأربع الكبرى، عندما تقدم على الإسباني المصنف الثاني عالمياً في أول مجموعتين بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4)، ليرد ألكاراز بالفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 (7 / 3) و7 / 6 (10 / 2). وكانت هذه المباراة أول نهائي يخسره يانيك سينر على مستوى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بينما انتزع ألكاراز اللقب رقم 20 في مسيرته، بعدما تفوق في آخر 5 مباريات بالمواجهات المباشرة أمام سينر. وقال ألكاراز بعد تسلم كأس البطولة من الأسطورة الأميركي أندريه أجاسي بطل رولان جاروس عام 1999 "لقد قدمت أداءً مذهلاً (يانيك)، وأشكر كل من جاء من مورسيا لتشجيعي، أهدي هذه الكأس لكم". وأضاف الإسباني في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أشكر أيضاً الجماهير في باريس، والدعم الذي وجدته هنا منذ أول حصة تدريبية، لا أجد كلمات كافية لتوجيه الشكر لكم، جماهير باريس ستبقى دائماً في قلبي". ورد النجم الإيطالي "أبارك لكارلوس ألكاراز على الفوز باللقب بعد أداء رائع ومعركة مذهلة بيننا". وأضاف "اللعب يبقى دائماً أسهل من الكلام، ورغم صعوبة ما أشعر به، ولكن لا بأس، أنا فخور بالتأهل للنهائي". وأتم سينر تصريحاته "باريس مكان مميز بالنسبة لي، وحققت هنا العديد من الإنجازات، وأنا سعيد بهذه الجائزة، إنها جائزة رائعة.. لن أنام جيداً الليلة، ولكن لا بأس".