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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر بانكوك بودية تايلاند غداً

«الأبيض الأولمبي» يختتم معسكر بانكوك بودية تايلاند غداً
9 يونيو 2025 08:54

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، في الثالثة من ظهر الغد، معسكره الإعدادي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بخوض مواجهة ودية أمام مضيفه منتخب تايلاند على ملعب تامسات، ضمن تحضيراته لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 تحت 23 عاماً. ويخوض «الأبيض الأولمبي» المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه العريض في التجربة الودية الأولى، خلال المعسكر على منتخب هونج كونج بخمسة أهداف دون مقابل، حملت توقيع ريتشارد أوكونور، منصور المنهالي، علي عبدالعزيز من ركلة جزاء، مايد الكاس، وعلي المعمري. في المقابل، يخوض منتخب تايلاند، بقيادة مدربه الياباني تاكايوكي نيشيجايا، مباراته الودية الثانية بعد خسارته أمام هونج كونج 2-3، ضمن استعداداته لخوض بطولة آسيان تحت 23 عاماً في يوليو المقبل بإندونيسيا، إلى جانب التصفيات القارية في سبتمبر، ودورة ألعاب جنوب شرق آسيا المقررة في ديسمبر المقبل. وتُعد مواجهة الغد المحطة الأخيرة لـ «الأبيض الأولمبي» في معسكر بانكوك، استعداداً للتحدي القاري في المجموعة التاسعة من التصفيات، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، بمشاركة منتخبات إيران، وهونج كونج، وجوام. وتُقام التصفيات بنظام التجمع من مرحلة واحدة، ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى السعودية، المتأهلة مباشرة بصفتها الدولة المضيفة وحاملة لقب نسخة 2022. وتضم قائمة «الأبيض الأولمبي» في معسكر بانكوك الحالي 24 لاعباً، هم: أحمد مال الله، غيث عبدالله سهيل (شباب الأهلي)، جمال السعدي، علي عبدالعزيز (النصر)، خالد توحيد، ضاري فهد، فهد جاسم، مطر زعل، مايد سعيد الكاس (الشارقة)، عيسى خلفان (العين)، ربيع حسن سالمين (الوصل)، ريتشارد أوكونور، زايد خميس، علي المعمري، مبارك بني زامة، يوسف المرزوقي (الجزيرة)، عبدالله أحمد، منصور المنهالي، منصور صالح (الوحدة)، عدلي محمد، هزاع شهاب (يونايتد)، أنطوني ميشال (فرسان هيسبانيا)، سعيد سالم ناصر (الفجيرة)، وأخيراً جونيور ندياي المحترف في (مونبيلييه الفرنسي).

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