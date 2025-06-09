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الرياضة

نهائي دوري السلة الأميركي.. ثاندر يعاقب بيسرز بالرد العنيف

نهائي دوري السلة الأميركي.. ثاندر يعاقب بيسرز بالرد العنيف
9 يونيو 2025 09:21

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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رد أوكلاهوما سيتي ثاندر بقسوة على إنديانا بيسرز وأدرك التعادل 1-1 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وذلك بالفوز عليه 123-107 أمس بقيادة الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر.وكان ثاندر في طريقه لحسم المواجهة الأولى من أصل سبع ممكنة في سلسلة النهائي الأول له منذ 2012، حين كان متقدماً الخميس بفارق 15 نقطة في الربع الأخير ثم بفارق نقطة قبل أقل من ثانية على النهاية، قبل أن يصدمه تايريز هاليبورتون بسلة قاتلة، ويهدي بيسرز الانتصار في ملعب منافسه، الذي كان صاحب أفضل سجل في المنطقة الغربية والدوري بأكمله خلال الموسم المنتظم. لكن ثاندر عرف هذه المرة كيف يتجنب سيناريو المباراة الأولى، ففرض أفضليته منذ البداية وتقدم على ضيفه بفارق 23 نقطة في الربع الثاني، بتسجيله 19 نقطة متتالية مقابل اثنتين فقط لبيسرز الذي حاول العودة وقلص الفارق إلى 13 نقطة مرتين، لكن من دون أن يتمكن من تهديد أصحاب الأرض بشكل فعلي، خلافاً لعودته في المباراة الأولى. وتألق جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم، بتسجيله 34 نقطة، بعدما نجح في 11 من محاولاته الـ21، وأَضاف 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما ساهم أليكس كاوزو بـ20 وجايلن وليامز بـ19 نقطة وتشيت هولمجرن بـ15 مع 6 متابعات، بعدما اكتفى بست نقاط في المباراة الأولى. ومن جهة بيسرز، عانى نجمه هاليبورتون في الأرباع الثلاثة الأولى، حيث اكتفى بتسجيل 5 نقاط فقط، لكنه استفاق في الربع الأخير وأنهى اللقاء بـ17 نقطة، مقابل 16 لمايلز تورنر و15 للكاميروني باسكال سياكام. وعلى غرار المباراة الأولى، لم يصل أي من لاعبي بيسرز للعشرين نقطة في سيناريو لم يحدث مع أي فريق في المباراتين الأوليين من الدور النهائي منذ ميامي هيت عام 2013. وتنتقل السلسلة الآن إلى ملعب بيسرز الذي يستضيف المباراتين الثالثة والرابعة الأربعاء والجمعة.

دوري السلة الأميركي
أوكلاهوما سيتي ثاندر
إنديانا بيسرز
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