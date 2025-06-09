وفاة مشجع في مباراة نهائي دوري أمم أوروبا

ميونيخ (أ ب)

توفي مشجع خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت أمس الأحد بين إسبانيا والبرتغال، بعدما سقط من طابق علوي إلى منطقة الإعلاميين في الأسفل. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، رفض الكشف عن هويته لأنه ليس مصرح له بالإدلاء بتفاصيل، إن شخصاً أصيب بجروح قاتلة نتيجة السقوط. وقع الحادث عندما كان المنتخب البرتغالي يواجه المنتخب الإسباني في الشوط الأول من الوقت الإضافي في ملعب ميونيخ. وقام الطاقم الطبي والمنظمون والشرطة بتطويق المنطقة. وتمكن المنتخب البرتغالي من الفوز بالمباراة بركلات الترجيح. وأشار لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، إلى الحادث في بداية المؤتمر الصحفي بعد المباراة. وقال دي لا فوينتي:«قبل أن نبدأ الأسئلة، أود أن أعبر عن التعازي، لأن مشجعاً توفي في المدرجات اليوم.» وأضاف: «تعازيَّ لعائلة الفقيد».