الثلاثاء 10 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وفاة مشجع في مباراة نهائي دوري أمم أوروبا

وفاة مشجع في مباراة نهائي دوري أمم أوروبا
9 يونيو 2025 10:10

ميونيخ (أ ب)

أخبار ذات صلة
دوري الأمم.. الصحف الإسبانية تتجاهل الخسارة والبرتغالية تتفاخر باللقب
لماذا تم استبدال لامين يامال أمام البرتغال؟

توفي مشجع خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت أمس الأحد بين إسبانيا والبرتغال، بعدما سقط من طابق علوي إلى منطقة الإعلاميين في الأسفل. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، رفض الكشف عن هويته لأنه ليس مصرح له بالإدلاء بتفاصيل، إن شخصاً أصيب بجروح قاتلة نتيجة السقوط. وقع الحادث عندما كان المنتخب البرتغالي يواجه المنتخب الإسباني في الشوط الأول من الوقت الإضافي في ملعب ميونيخ. وقام الطاقم الطبي والمنظمون والشرطة بتطويق المنطقة. وتمكن المنتخب البرتغالي من الفوز بالمباراة بركلات الترجيح. وأشار لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، إلى الحادث في بداية المؤتمر الصحفي بعد المباراة. وقال دي لا فوينتي:«قبل أن نبدأ الأسئلة، أود أن أعبر عن التعازي، لأن مشجعاً توفي في المدرجات اليوم.» وأضاف: «تعازيَّ لعائلة الفقيد».

دوري الأمم الأوروبية
يويفا
لويس دي لافوينتي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أرشيفية
الترفيه
بيع منحوتة "نادرة" في مزاد فرنسي بـ 860 ألف يورو
اليوم 10:42
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
الأخبار العالمية
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
اليوم 10:02
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
الأخبار العالمية
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
اليوم 09:43
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
الأخبار العالمية
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
اليوم 09:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©