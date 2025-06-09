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الرياضة

ريندرز يتعجل المشاركة مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية

ريندرز يتعجل المشاركة مع مانشستر سيتي في مونديال الأندية
9 يونيو 2025 10:17

لندن (د ب أ)

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أعرب لاعب الوسط الهولندي تياني ريندرز، عن عدم قدرته على الانتظار للخضوع للفحص الطبي في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ويتوقع أن يكون مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ريندرز 26 عاماً وافق على الرحيل عن ميلان الإيطالي للانضمام لمانشستر سيتي بعقد يمتد لخمسة أعوام، وقال لوسائل الإعلام الإيطالية: إنه أمضى أمس الأحد في إجراء الفحص الطبي مع الفريق الذي يدربه جوسيب جوارديولا. ويفتتح مانشستر سيتي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو الجاري. وقد يؤثر وصول ريندرز إلى الفريق على مستقبل جاك جريليش. وقال ريندرز لصحيفة «جازيتا»:«الفحص الطبي؟ لم أتمكن من الانتظار. الخطة هي أن أكون جزءاً من الفريق في مونديال الأندية. أنا متحمس للغاية بشأن هذا». وأضاف:«فعل هذا يعني أنني سأتعرف على زملائي بالفريق في وقت مبكر». وكان ريندرز أحد نجوم فريق ميلان، في الموسم الصعب للفريق، حيث أنهى ميلان الدوري في المركز الثامن، وفشل في احتلال أحد المراكز التي تؤهله للعب في أوروبا. وسجل ريندرز، الذي انضم لميلان من ألكمار في صيف 2023 15 هدفاً في موسم 2024/ 2025، وسيدعم خيارات جوارديولا في منتصف الملعب عقب رحيل كيفن دي بروين. وكما ذكرت صحيفة «ديلي تيليجراف» يوم الأربعاء، فإنه يبدو أن الدولي الإنجليزي جريليش لن يكون في القائمة النهائية التي تضم 35 لاعباً لفريق مانشستر سيتي، والتي تشارك في مونديال الأندية. ولم يتم الاستعانة بجريليش 29 عاماً من على مقاعد البدلاء في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الشهر الماضي، والتي خسرها مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، كما استبعد من قائمة الفريق في المباراة الأخيرة للموسم أمام فولهام.

كأس العالم للأندية
مانشستر سيتي
جاك جريليش
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