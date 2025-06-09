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الرياضة

بالأرقام.. تألق ألكاراز يمنحه لقب رولان جاروس عن جدارة

بالأرقام.. تألق ألكاراز يمنحه لقب رولان جاروس عن جدارة
9 يونيو 2025 11:29

باريس(أ ب)

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دافع الإسباني كارلوس ألكارز، بنجاح، عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بأداء قوي، بعدما فاز بأطول مباراة نهائية في رولان جاروس في عصر البطولات المفتوحة. وبعد أن كان متأخراً في مجموعتين، تمكن من قلب النتيجة، وفاز على الإيطالي جانيك سينر 4/ 6 و6/ 7 و6/ 4 و7/ 6 و7/ 6. وفاز ألكاراز بلقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، من أصل خمسة نهائيات خاضها. وأصبح ألكاراز «22 عاماً» ثالث أصغر لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد بيورن بورج «21 عاماً» ورافاييل نادل «22 عاماً»، وهي المباراة الخامسة على التوالي التي يفوز فيها ألكاراز على سينر. 5 ساعات و29 دقيقة كانت هذه هي أطول مباراة نهائية في رولان جاروس. وكان أطول زمن لمباراة نهائية هي تلك التي جمعت ماتس فيلاندر، وجويليرمو فيلاس في 1982 (4 ساعات و42 دقيقة). ويعد ألكاراز ثالث لاعب في عصر البطولات المفتوحة ينقذ على الأقل نقطة بطولة واحدة في طريقه للفوز بلقب إحدى بطولات الجراند سلام، بعد جاستون جاوديو في بطولة فرنسا المفتوحة 2004 ونوفاك ديوكوفيتش في ويمبلدون 2019. وكانت هذه ثالث مرة فقط يتم حسم فيها نهائي فردي الرجال في بطولة جراند سلام بفاصل شوط كسر التعادل في المجموعة الخامسة، بعد فوز دومينيك ثيم على ألكسندر زفيريف في بطولة أميركا المفتوحة 2020، وديوكوفيتش على روجيه فيدرر في نهائي ويمبلدون 2019. ويعد ألكاراز هو تاسع لاعب في عصر البطولات المفتوحة، يتمكن من قلب تأخره في مجموعتين ليفوز بنهائي بطولة كبرى. ورفع ألكاراز عدد الانتصارات التي حققها على الملاعب الرملية هذا العام إلي 22 مباراة، علماً بأنه خسر في مباراة واحدة، كما كانت هذه هي أول مباراة يفوز فيها ألكاراز في مباراة من خمس مجموعات، بعد خسارته في أول مجموعتين.

رولان جاروس
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
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