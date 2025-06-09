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الرياضة

منتخب ألمانيا على طريق التعويض

منتخب ألمانيا على طريق التعويض
9 يونيو 2025 11:33

ميونيخ (رويترز)

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قال جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، إن فريقه لا يزال يحاول تقليص الفجوة مع أفضل الفرق في العالم، بعد هزيمته 2-صفر أمام فرنسا، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس الأحد، لكنه واثق من أنهم يبنون شيئاً مميزاً.ومنحت ثنائية كيليان مبابي ومايكل أوليسي، فرنسا الفوز والمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية. وشاهد ناجلسمان تحسناً في أداء فريقه بعد خسارته 2-1 أمام البرتغال في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي. وقال للصحفيين: «إذا لعبنا مثلما فعلنا (أمس)، ولم نتراجع خطوة إلى الوراء أمام المنتخبات في تصفيات كأس العالم، فإننا نأمل أن نتقدم ونستعد بشكل جيد. «بالطبع، ما زلنا متأخرين ببضع نقاط مئوية عن هدفنا، ومتأخرين عن أفضل فرق العالم. لا يمكننا أن نتفوق على الجميع في عام واحد أو عامين، ثم نعوض كل ما لم يكن مثالياً على مدار سنوات عدة». وأضاف المدرب الألماني:«مع ذلك، أشعر بشيء مميز في الفريق بأكمله، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني. هناك لمسة مميزة وإمكانات هائلة تنتظرنا». وتلعب ألمانيا، التي فازت بكأس العالم آخر مرة عام 2014 وخرجت من دور المجموعات في النسختين الماضيتين، في المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.

جوليان ناجلسمان
منتخب ألمانيا
تصفيات كأس العالم
دوري الأمم الأوروبية
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