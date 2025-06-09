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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتألق في «دوفينيه» و«سلوفينيا»

«الإمارات للدراجات» يتألق في «دوفينيه» و«سلوفينيا»
9 يونيو 2025 12:06

أبوظبي (الاتحاد)

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سجل النجم السلوفيني تادي بوجاتشار بداية مذهلة في «كريتيريوم دوفينيه»، مهيمناً على المرحلة الافتتاحية بفوز مهم لفريق «الإمارات-XRG» للدراجات، بعد منافسة ضارية أنهى فيها انطلاقة سريعة على قمم مونلوسون أمام كبار المرشحين.
بوجاتشار، الذي تُوج بلقب بطل العالم، خالف كل التوقعات وقاد مجموعة منطلقة بشكل ناري في الأمتار الأخيرة برفقة الثنائي المرعب جوناس فينجيجارد (فيسما-ليز أ بايك) وريمكو إيفينيبويل (سودال كويك-ستيب)، قبل أن يُطلق العنان لساقيه في انطلاقة سريعة حاسمة كان عنوانها السيطرة.
في يوم كان ينتظر أن يحسم بعمل جماعي، قلب بوجاتشار وفينجيجارد السيناريو رأساً على عقب بهجوم جريء أخرج أبرز المرشحين.
ومع دخول نخبة الدراجين مثل إيفينيبويل، فان دير بويل (ألبيسين-ديسونيك)، وبويتراجو (البحرين فيكتوريوس) على خط المنافسة، انفصلت مجموعة من خمسة نجوم عن المجموعة الرئيسة قبل أقل من خمسة كيلومترات على خط النهاية، وبينما كان المتسابقون يتساقطون على منحدر كوت دي بوفون الحاد (0.6 كم × 8.8%)، لم يتمكن أحد من الرد على هذا التحرك الكبير.
ورغم توترات الكيلومتر الأخير، سعت المجموعة المتأخرة لإعادة اللحاق، فتقدم فان دير بويل بهجوم مبكر قبل 300 متر، مهدداً أحلام بوجاتشار، لكن النجم السلوفيني استغل هذا التحرك الاستباقي، وانطلق بسرعة خاطفة نحو خط النهاية، متجاوزاً فينجيجارد والدراج الهولندي ليحسم فوزاً مستحقاً، وجاء إيفينيبويل رابعاً، بعد أن تخطته المجموعة المتأخرة، فيما ارتقى بوجاتشار لصدارة التصنيف العام مرتدياً القميص الأصفر، الذي سيحمله في اليوم التالي، مع آمال بأن يظل على كتفيه حتى طواف فرنسا.
في مشهد درامي، يُجسد روح الإصرار، خطف البرتغالي إيفو أوليفيرا فوزاً مثيراً في المرحلة الخامسة والأخيرة من طواف سلوفينيا، مُسجّلاً الانتصار رقم 41 لفريق الإمارات XRG هذا الموسم، ومضيفاً خاتمة مثالية لأسبوع صاخب بالتحديات.
ففي نوفو ميستو، وبعد مرحلة مليئة بالمفاجآت والانسحابات، أطلق أوليفيرا انطلاقته السريعة على مسار منحدر قليلاً، متفوقاً في اللحظات الأخيرة على الإيطالي أندريا باجيولي (من فريق ليدل-تريك) والإسباني فرناندو بارسيلو (كاخا رورال سيجوروس آر جي إيه)، اللذين اكتفيا بإكمال منصة التتويج.
امتدت المرحلة لمسافة 124 كيلومتراً من ليتيجا إلى نوفو ميستو، وشهدت انفصالات مبكرة للمجموعات والتي أربكت مجريات السباق، ورغم ذلك، كان فريق الإمارات عازماً على تعويض إخفاقات الأيام السابقة، خاصة بعد انسحاب كل من أليساندرو كوفي وسيباستيان مولانو بسبب الإصابة، وجاء ردهم بأداء تكتيكي مميز ساعد أوليفيرا على تمركز مثالي قبل خط النهاية.

الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
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