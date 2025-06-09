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الرياضة

منتخب الملاكمة يخوض تحدي 4 بطولات آسيوية في 2025

منتخب الملاكمة يخوض تحدي 4 بطولات آسيوية في 2025
9 يونيو 2025 15:00


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الملاكمة، مشاركة المنتخبات الوطنية في أربع بطولات قارية، خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر المقبلين، في إطار خطته لتطوير الأداء الفني، وتعزيز حضور الدولة في المحافل الرياضية الإقليمية.
وتشمل المشاركة بطولة آسيا لفئتي تحت 23 عاماً، وتحت 19 عاماً، والمقرر إقامتهما في مملكة تايلاند، خلال شهر أغسطس المقبل، ويعقبهما التواجد في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل. وتختتم المشاركات القارية في بطولة آسيا للرجال والسيدات، والمزمع تنظيمها في شهر نوفمبر 2025.
وأكد حسن الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، الأمين العام، أن هذه المشاركات خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنتخبات الوطنية، وتسهم في إكساب اللاعبين خبرات تنافسية عالية، من خلال مواجهة نخبة من الأبطال الآسيويين.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق المرحلة التحضيرية، عبر معسكر داخلي في أبوظبي، يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتوفير البيئة التدريبية المناسبة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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