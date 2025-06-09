فوز بسرعة 56 كلم في «جولف دي بي ورلد» للجولف

دبي (الاتحاد)

حصد الأسكتلندي كونور سايم أول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بفوزه في بطولة «كيه إل إم» هولندا المفتوحة في أمستردام، بعد منافسات تميزت بالرياح العاصفة القوية التي وصلت سرعتها إلى 35 ميلاً في الساعة، «56 كلم في الساعة» وتسببت في تأجيل جزء من الجولة الثانية، وارتفعت فيها حدة التنافس بين أبرز نجوم العالم الباحثين عن حجز مقعد في التصفيات الختامية التي تقام في الإمارات في نوفمبر المقبل في أبوظبي ودبي على التوالي.

وتقدم سايم في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، 71 خطوة ليحتل المركز 18، بعدما رفع إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 853 نقطة، مستفيداً من حصوله على 585 نقطة بفضل الفوز بلقب بطولة هولندا المفتوحة.

وجاء فوز سايم، في البطولة الهولندية، بعدما أنهى الجولات الأربعة برصيد 11 ضربة تحت المعدل، وتعتبر هذه البطولة رقم 182 التي يشارك بها الأسكتلندي ذو الـ 29 عاماً، في جولة دي بي ورلد، ونجح هذه المرة من رفع الكأس للمرة الأولى.

وتعليقاً على هذا الفوز، قال سايم: «إنه أمرٌ لا يُصدق، كانت الأيام القليلة الماضية صعبةً للغاية، وشعرتُ بتحسنٍ كبيرٍ، وأنني مستعدٌّ تماماً للقيام بذلك، وأنا سعيدٌ جداً لأنني نجحتُ في ذلك».

واحتل السويدي ياكيم لاجيرجرين المركز الثاني في البطولة، برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 566 نقطة هذا الموسم، ويتقدم 82 مركزاً دفعة واحدة، حيث يحتل الآن المركز 38 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي».

وأقيمت بطولة هولندا المفتوحة ضمن سلسلة البطولات الأوروبية هذا الموسم في «السباق إلى دبي»، والتي تتواصل عقب إقامة بطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع المقبل، ببطولتي إيطاليا المفتوحة وبي إم دبليو الألمانية المفتوحة، علماً أن الموسم الجاري لجولة دي بي ورلد يطوف العالم بـ 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.