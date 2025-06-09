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سابالينكا تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس

سابالينكا تتصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس
9 يونيو 2025 13:56


لندن (د ب أ)
حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، اليوم الاثنين، ورغم خسارتها نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام الأميركية كوكو جوف، لكنها احتفظت بصدارة التصنيف برصيد 11553 نقطة.
وتواجدت جوف، التي توجت بلقب بطولة فرنسا في المركز الثاني برصيد 8083 نقطة. ولم يكن هناك تغييرات كبيرة في ترتيب المصنفات العشر الأوائل، باستثناء تراجع البولندية إيجا شفيونتيك مركزين لتتواجد في المركز السابع، فيما تقدمت شينج كينوين للمركز الخامس، وتقدمت باولا بادوسا مركزا لتتواجد في المركز التاسع، متفوقة على إيما نافارو التي تراجعت للمركز العاشر.
وجاء ترتيب العشرة الأوائل بالنقاط على النحو التالي
-1 أرينا سابالينكا 11553 نقطة
-2 كوكو جوف 8083 نقطة
-3 جيسيكا بيجولا 6483 نقطة
-4 جاسمين باوليني 4805 نقطة
-5 شينج كينوين 4668 نقطة
-6 ميرا أندريفا 4636 نقطة
-7 إيجا شفيونتيك 4618 نقطة
-8 ماديسون كيز 4484 نقطة
-9 باولا بادوسا 3684 نقطة
-10 إيما نافارو 3649 نقطة

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