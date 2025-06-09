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الرياضة

هل يستمر رونالدو مع النصر السعودي؟ الإجابة نعم

هل يستمر رونالدو مع النصر السعودي؟ الإجابة نعم
9 يونيو 2025 14:15

 

ميونخ (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنهى الشائعات المتعلقة بمستقبله، وقال إنه سيواصل اللعب مع نادي النصر السعودي. ونقلت تقارير عدة تصريحاً لرونالدو، بعدما قاد المنتخب البرتغالي للتتويج بدوري أمم أوروبا في ميونخ، حيث قال:«لن يتغير أي شيء. اللعب للنصر؟ نعم».
وانضم رونالدو 40 عاماً إلى النصر في 2023 بعد خلاف مع المدرب إريك تن هاج في مانشستر يونايتد. وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو الجاري.

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وأشار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخراً إلى أن رونالدو قد ينتقل لفريق تأهل لمونديال الأندية.
وأكد رونالدوالمحادثات يوم السبت الماضي، ولكنه قال إنه لن يشارك في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة. وتغلب المنتخب البرتغالي على نظيره الإسباني 5 / 3 بركلات الترجيح، أمس الأحد، ليحصد رونالدو وزملاؤه ثالث لقب، حيث سبق للمنتخب البرتغالي التتويج بلقب يورو 2016 ودوري أمم أوروبا 2019.
وقال رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية:«لدي الكثير من الألقاب ولكن لا يوجد أفضل من الفوز مع المنتخب الوطني». وسجل رونالدو هدف التعادل الثاني في الدقيقة 61 والذي بفضله ذهبت المباراة لركلات الترجيح، ولكنه ترك الملعب في الدقيقة 88 فيما يبدو بسبب إصابة في الفخذ.
كما أنه سجل هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها المنتخب البرتغالي على نظيره الألماني 2 / 1 يوم الأربعاء الماضي في الدور قبل النهائي. الهدفان اللذان سجلهما في مرمى ألمانيا وإسبانيا رفعا رصيده إلى 138 هدفاً من 221 مباراة دولية، وكلاهما يعد رقماً قياسياً عالمياً في كرة القدم للرجال. وقال روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، إن رونالدو لعب «دوراً حاسماً» في الفوز باللقب، بعدما شكك بعضهم فيما إذا كان النجم المخضرم لا يزال لديه الكثير ليقدمه.

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