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الرياضة

لماذا تم استبدال لامين يامال أمام البرتغال؟

لماذا تم استبدال لامين يامال أمام البرتغال؟
9 يونيو 2025 14:59


مراد المصري (أبوظبي)
كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن السبب الذي دفع لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا، إلى استبدال لامين يامال ضد البرتغال في المباراة النهائية ضمن دوري الأمم الأوروبية، يعود إلى عدم عودة اللاعب للدفاع عقب قطع الكرة منه.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن خسارة يامال للكرة، وتقاعسه عن العودة للمشاركة في الدفاع، أدت إلى اتخاذ لا فوينتي رفقة مساعديه قرار استبداله مباشرة، وإشراك يريمي بينو مكانه.
وعقب نهاية المباراة، أكد لا فوينتي، أنه قرر استبدال يامال بسبب الإرهاق، وأنه ما يزال يثق بقدرات النجم الواعد ذي الـ 17 عاماً، ويراه المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية، وقال: «يامال الأحق بالكرة الذهبية، إنه موهبة نقية، وقمت باستبداله، خلال المباراة، كونه كان متعباً جداً».

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منتخب البرتغال
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