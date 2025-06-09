العين يواصل تحضيرات «المونديال» بمعنويات عالية

معتز الشامي (واشنطن)

يواصل العين تدريباته على أحد ملاعب الجامعات الأميركية القريبة من مقر إقامته بالعاصمة واشنطن، استعداداً لانطلاق منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك بها «الزعيم» بصفته بطلاً لكأس آسيا، حيث سيلتقي يوم 18 يونيو الجاري مع يوفنتوس الإيطالي في افتتاح مباريات المجموعة.

ويركز الجهاز الفني بقيادة إيفيتش على زيادة عامل الانسجام والتجانس بين جميع اللاعبين، بالإضافة للوصول إلى الفورمة اللازمة للظهور بصورة إيجابية خلال مشاركة الفريق في مشواره بالمونديال، خاصة أن شركة الكرة بنادي العين عملت على تدعيم الصفوف من أجل البناء للموسم المقبل في المقام الأول، بالإضافة لترك بصمة إيجابية خلال المشاركة الحالية في البطولة، التي يمكن اعتبارها أهم محطات الإعداد للموسم الجديد.

ويهدف الجهاز الفني للوقوف على جاهزية جميع العناصر في تشكيلة الفريق، بالإضافة للوصول إلى توليفة متجانسة في كل الخطوط، لا سيما وأن الفريق نجح في إبرام 8 تعاقدات، انتظم 6 منها في معسكر واشنطن منذ بدايته وهم، حسين رحيمي ويحيى بن خالق من الدوري المغربي، ورامي ربيعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي، بالإضافة إلى البرتغالي روي باتريسيو حارس أتالانتا الإيطالي، ومارسيل راتنيك «21 عاماً» قائد منتخب سلوفينيا ونادي أولمبيا ليوبليانا، وأديس ياسيتش ظهير أيمن فولفسبيرجر النمساوي، كما أنهى العين أيضاً مفاوضاته بنجاح للتعاقد مع المغربي نسيم الشاذلي، بالإضافة إلى فاكوندو زابالا ظهير أيسر نادي أوليمبيا الباراجوياني، للمشاركة في مونديال الأندية مع أحقية شراء عقده لاحقاً، وينضم كل من الشاذلي وزابالا لبعثة الفريق في اعتباراً من مساء اليوم، ليدخلا في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وتعتبر كل تلك الخطوات، بمثابة رحلة إعادة بناء للفريق في ظل خطة واضحة المعالم للإحلال والتجديد والاعتماد على أبرز العناصر التي تمتلك المهارة بالإضافة لصغر السن، في ظل رغبة الزعيم في بناء فريق ينافس قارياً على لقب آسيا مجدداً خلال 3 سنوات قادمة.

واستمر لابا في تشكيلة الفريق لخبراته الكبيرة، فضلاً عن تعثر مفاوضات البولندي بياتيك، وبالتالي كان القرار الأقرب هو الاستقرار على لابا كمهاجم رئيسي للفريق خلال مونديال الأندية، ويشكل لابا إضافة فنية في ظل وفرة العناصر صاحبة السرعة والمهارة في تشكيلة «الزعيم» حالياً، سواء بين العناصر التي تم التعاقد معها أو بعض الأسماء المستمرة مع الفريق، أو تلك التي تم تصعيدها للمشاركة في المونديال واكتساب الخبرات اللازمة، كونها ستكون حاضرة في مسيرة الفريق خلال الموسم المقبل.

ومن جانب آخر، أوضحت المصادر أن العين تلقى بالفعل عدة عروض لشراء لاعب الوسط المغربي المهدي مبارك، حيث لم يكن اللاعب ضمن صفقة شراء نسيم الشاذلي من الوداد، وبالتالي سيتم بحث العروض المقدمة للحصول على خدمات اللاعب، سواء داخل الدوري المغربي أو في دوريات خليجية مجاورة.