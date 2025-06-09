«خيول جودلفين» تتألق في أوروبا

عصام السيد (أبوظبي)

سجّل «إيست أفينيو» فوزه الأول منذ تتويجه بسباق «بريدرز فيوتشرتي» (فئة1) في أكتوبر، بعدما تصدر المنافسة بكل بسالة منذ البداية وحتى النهاية، ليتوج بلقب سباق «مات وين ستيكس» (فئة 3) على مضمار شرشل داونز في الولايات المتحدة الأميركية.

وانطلق الفارس لوي سايز بـ «إيست أفينيو» بسرعة كبيرة من البوابة، واندفع المهر المنحدر من نسل «مداليا دورو» إلى المقدمة، وأظهر جواد جودلفين قدرة فائقة، وتمكن من الفوز بسهولة بفارق نصف طول في السباق الممتد على مسافة ميل ونصف فيرلونج (1700 متر).

ومن جهة أخرى، تبددت آمال أول فائز بالتاج الثلاثي البريطاني منذ 55 عاماً، إذ أدى تحول الأرضية إلى لينة بسبب الأمطار إلى انسحاب «رولينج كورت» من سباق «بيتفريد ديربي»، واعتُبرت ظروف أرضية إبسوم غير مناسبة لمهر جودلفين، فتم سحبه قبل أكثر من ساعة ونصف الساعة من السباق.

وكان «رولينج كورت»، المنحدر من نسل «جستفاي»، هو المرشح الأول لسباق الديربي الإنجليزي منذ فوزه بسباق 2000 جينيز في نيوماركت الشهر الماضي.

وكان فوز «رولينج كورت» بالديربي سيضعه على بُعد ثلثي الطريق نحو ربح مكافأة قدرها مليونا جنيه إسترليني من بيتفريد، والتي كان ستُدفع له لو فاز بسباق سانت ليجر في دونكاستر في سبتمبر.

ولم يفز أي حصان بسباقات الأمهار الكلاسيكية الثلاثة في بريطانيا منذ «نيجينسكي» عام 1970، الذي كان أول من يُحقق الثلاثية منذ «بهرام» عام 1935.

وصرح المدرب تشارلي أبلبي، الذي كان حصانه «رولينج كورت» المرشح الأوفر حظاً للفوز بسباق الديربي، على قناة دبي ريسنج: «إنه لأمر مخيب للآمال للغاية، كما نعلم، كان الحصان مُستعداً لهذا السباق، وهو في حالة ممتازة، وكانت حالة الأرض مصدر قلق أيضاً بالنسبة للمهرة «ديزرت فلاور» في «الأوكس».

وواجهت «ديزرت فلاور» صعوبة في التكيف مع طبيعة مضمار إبسوم داونز الفريدة وظروف الأرضية التي كانت معتدلة إلى ضاربة نحو اللين، لتنهي مشاركتها بجسارة في المركز الثالث.

وعند سؤاله عن الأهداف الجديدة المحتملة لـ «رولينج كورت»، قال أبلبي: «سنترك الأمور تستقر خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، لكنني أتخيل أن الخطة ستكون التركيز على سباقي سانت جيمس بالاس ستيكس وإكليبس بعد ذلك».