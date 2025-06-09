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الرياضة

280 لاعباً في النسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه

280 لاعباً في النسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه
9 يونيو 2025 17:30


دبي (الاتحاد)
شهدت بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه نجاحاً كبيراً ومميزاً في نسختها الأولى التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الكاراتيه بالتعاون مع أكاديمية مينتور الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة، وشارك فيها أكثر من 280 لاعباً ولاعبة مثلوا 13 فريقاً، من بينها 3 أندية حكومية و9 أكاديميات رياضية خاصة من مختلف إمارات الدولة، تنافسوا في مسابقات الكاتا والكوميتيه بمختلف الفئات العمرية، وأقيمت في صالة نادي شباب الأهلي دبي.
وشهدت البطولة أيضاً مشاركة فئة أصحاب الهمم، في بادرة تعكس حرص اللجنة المنظمة على دمج جميع فئات المجتمع في الفعاليات الرياضية، وتعزيز قيم الشمول والتكافؤ في الرياضة.
ويأتي تنظيم بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم الموهوبين في مختلف المجالات.
وتوج الفائزين اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي.
وأعرب الرزوقي، عن فخره بنجاح البطولة ومستوى التنظيم والمشاركة، مشدداً على أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في نشر رياضة الكاراتيه وتعزيز مكانتها، لا سيما وأنها تُعد من أقدم رياضات الدفاع عن النفس التي تمارس في دبي والدولة عموماً.
وأكد أن اتحاد الكاراتيه سيواصل دعم مثل هذه البطولات النوعية، لما لها من دور مهم في رعاية وصقل المواهب الناشئة، موجهاً بتوفير كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي لتطوير الحدث في نسخه المقبلة.
من جانبه، أكد أحمد سالم المهرى، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أهمية هذه البطولات في تعزيز البرامج التنموية للمواهب الرياضية في جميع الألعاب، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 260 لاعباً ولاعبة في النسخة الأولى في بطولة الكاراتيه يعكس نجاح الحدث ويُعد مؤشراً إيجابياً لتوسع البطولة مستقبلاً، كما أشاد بالمستوى الفني المتميز الذي شهدته البطولة، مؤكّداً أنها كانت منصة مثالية لاكتشاف مواهب واعدة تشكل ركيزة أساسية للمنتخبات الوطنية المستقبلية.

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