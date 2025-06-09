النمسا وجهة خورفكان الخارجية



فيصل النقبي (خورفكان)

استقرت إدارة نادي خورفكان لكرة القدم على اختيار النمسا لتكون وجهة المعسكر الخارجي للفريق، ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين، وبحسب الخطة الفنية، سيكون برنامج الإعداد مكوّناً من ثلاث مراحل، تبدأ أولها منتصف يوليو المقبل داخل الدولة، حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية مكثفة تستهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

أما المرحلة الثانية، فستكون في النمسا، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية مع فرق أوروبية مختلفة، لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي من الناحية التكتيكية والبدنية، ومواصلة الانسجام بين عناصر الفريق.

وسيُختتم البرنامج بالمرحلة الثالثة التي ستقام في مدينة خورفكان، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الفريق قبل انطلاق الموسم، تحت إشراف المدرب الوطني حسن العبدولي، الذي تولى المهمة الفنية مؤخراً، ويُعوّل عليه في قيادة الفريق لتحقيق بداية قوية في الدوري.

وتسعى إدارة خورفكان من خلال هذا البرنامج إلى توفير أفضل ظروف الإعداد، وتهيئة الفريق لتقديم موسم مميز يرضي طموحات جماهيره.