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الرياضة

1000 سباح يمثلون 10 دول في «أبوظبي سويم فور لايف»

1000 سباح يمثلون 10 دول في «أبوظبي سويم فور لايف»
9 يونيو 2025 18:30

علي معالي (أبوظبي)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة «أبوظبي سويم فور لايف» الدولية، خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر المقبل، في حمام السباحة الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة من أبطال دوليين ولاعبين أولمبيين، مع فرق ومنتخبات تمثل أكثر من 10 دول.
وستُقام المنافسات في مجرى طويل (50 م)، مما يوفر منصة مثالية للسباحين لإبراز مهاراتهم والتنافس في أجواء احترافية.
إلى جانب المنافسات، هناك دورات تدريبية متخصصة للمدربين وورش عمل للسباحين على هامش البطولة، مما يتيح فرصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، ويعزز من مستوى السباحة في المنطقة.
وقال المهندس سعيد أحمد الجسمي، نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية: «متحمسون لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي سويم فور لايف، لقد حققت النسخ السابقة نجاحاً كبيراً، ونشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين والمستويات الرياضية، ونهدف من خلال هذه البطولة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية دولية».
كما أشار الجسمي إلى التعاون المثمر مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد السباحة، حيث أصبحت البطولة جزءاً معتمداً من روزنامة البطولات الرسمية في الدولة، بشكل مستمر على مدار الأعوام الماضية، مما يعكس الالتزام المستمر بتطوير الرياضات المائية، ويؤكد نادي أبوظبي للرياضات المائية التزامه بتقديم تجربة رياضية متميزة لجميع المشاركين، حيث تسعى اللجنة المنظمة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح البطولة وتحقيق نتائج مبهرة، وتم فتح باب التسجيل للفرق الراغبة في المشاركة حتى 17 نوفمبر المقبل.

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