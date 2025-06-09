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الرياضة

الجزيرة يعسكر في إسبانيا

الجزيرة يعسكر في إسبانيا
9 يونيو 2025 19:15


مراد المصري (أبوظبي)
أعلن نادي الجزيرة عن البرنامج التحضيري للفريق الأول للاستعداد للموسم الجديد 2025-2026، والذي ينطلق مع بداية العودة إلى التدريبات في الأول من يوليو المقبل، وبحسب البرنامج سيقام معسكر الإعداد الخارجي خلال الفترة من 13 يولوي المقبل إلى 4 أغسطس المقبل، ويتخلله خوض عدد من المباريات الودية أبرزها مواجهة ناستيك الإسباني يوم 24 يوليو ومارسليا الفرنسي بتاريخ 26 يوليو.
وأكد «فخر أبوظبي» أن التحضيرات للموسم المقبل تسير وفق ما هو مخطط لها، وأن العمل على تعزيز صفوف الفريق الأول وإعداده للمنافسات المقبلة يسير حسب الخطة الموضوعة من الأجهزة الفنية والإدارية بشركة كرة القدم بالنادي.
يذكر أن الجزيرة توج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم المقبل، فيما أنهى دوري أدنوك للمحترفين في المركز السابع، ويتطلع إلى العودة بقوة داخل دائرة المنافسة في الموسم المقبل.

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