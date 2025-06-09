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الرياضة

«شاهين» يتوج بلقب «دولية البرتغال» لسباعيات الرجبي

«شاهين» يتوج بلقب «دولية البرتغال» لسباعيات الرجبي
9 يونيو 2025 19:30


فيلا ريال (وام)
توج فريق «شاهين» بلقب بطولة الجارف الدولية لسباعيات الرجبي، بعد فوزه في المباراة النهائية أمس على فريق جامعة دورهام البريطانية بنتيجة 20-12، في البطولة التي استضافتها مدينة فيلا ريال دي سانتو أنطونيو البرتغالية. وحقق «شاهين» العلامة الكاملة في البطولة، بفوزه في جميع مبارياته الـ6، منها 3 مباريات في الدور التمهيدي، و3 في الأدوار النهائية، كان أبرزها في نصف النهائي أمام فريق ناتي سكومبانياتي بنتيجة 38-12.
ويضم الفريق 12 لاعباً مواطناً، ويقوده الجهاز الفني المكوّن من المدرب أبولو بيرليني، ويوسف شاكر، وخلدون المليح، إلى جانب الإداري نزار مهران.
وأعرب محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الرجبي ورئيس البعثة، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن بطولة الجارف تُعد من أقوى بطولات سباعيات الرجبي على مستوى العالم، نظراً لمشاركة عدد من المنتخبات والأندية المتميزة.
وأكد الزعابي أن فريق «شاهين» يُجسّد رؤية استراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، كونه يتبع للاتحاد ويضم نخبة من اللاعبين المواطنين الذين يتم إعدادهم للمستقبل من خلال المشاركة المستمرة في البطولات لاكتساب الخبرات والاحتكاك الدولي.

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