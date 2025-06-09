موراي يعود إلى التنس من جديد

لندن (د ب أ)

قال السير أندي موراي مازحاً مع لاعبي التنس، إن مستواه أصبح مذهلاً، وذلك قبل أن يشارك في مباراة للزوجي المختلط مع شريكته البالغة من العمر عشرة أعوام في ملعب كوينز الذي تم إعادة تسميته ليحمل اسمه تكريماً له.

وتمت تسمية الملعب باسم «أندي موراي أرينا» اليوم الاثنين، قبل انطلاق بطولة رابطة محترفات التنس الجديدة، وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها ذلك الملعب أي منافسات للسيدات منذ 52 عاماً. وكان موراي، الفائز بثلاث بطولات جراند سلام، قد فاز بلقب بطولة «إتش إس بي سي» خمس مرات في ملعب كوينز، كان آخرها عام 2016.

وقال موراي 38 عاماً قبل الانضمام إلى جلوريا ا لبالغة من العمر عشرة أعوام في مباراة أمام لورا روبسون، الفائز بالميدالية الفضية إلى جانب موراي في أولمبياد 2012 وجاي البالغ من العمر سبعة أعوام: «أداء التنس لدي مذهل، أعتذر عما ستشاهدونه الآن».

وكان موراي قال الصيف الماضي قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس إنه سيودع التنس في بطولة (رولان جاروس) وبعدما اختار الانسحاب من منافسات الفردي، وهو اللقب الذي فاز به مرتين في 2012 و2016، خسر اللاعب أمام مواطنه دان إيفانز 6/2 و6/4.

وأضاف: «من الواضح أنني افتقدت التواجد في ملاعب التنس، أنها المرة الأولى التي أغيب فيها عن موسم الملاعب العشبية لفترة، لكنني الآن لدي حياة جديدة واستمتع بها بعيداً عن الرياضة».