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الرياضة

لانجليه يتعاقد مع أتلتيكو حتى عام 2028

لانجليه يتعاقد مع أتلتيكو حتى عام 2028
9 يونيو 2025 20:06


مدريد (أ ف ب)
أنهى المدافع الفرنسي كليمان لانجليه تعاقده مع برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للانتقال في صفقة لثلاث سنوات إلى غريمه أتلتيكو مدريد الذي لعب في صفوفه على سبيل الإعارة في الموسم المنصرم، وفقاً لما أفاد الناديان الاثنين.
وقال نادي العاصمة في بيان «توصل كليمان لانجليه وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق لضم الدولي الفرنسي حتى عام 2028. يصل المدافع، المُعار هذا الموسم، في صفقة انتقال حر وسيبقى مع نادينا للمواسم الثلاثة المقبلة».
ونال لانجليه (29 عاماً) الذي غاب للإصابة عن منتخب بلاده في مباراة الفوز على ألمانيا المضيفة 2-0 الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، ثقة المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييجو سيميوني هذا العام، حيث شارك في 34 مباراة في جميع المسابقات.
تم فسخ عقد لانغليه الذي تدرج في صفوف الشباب مع نانسي، مع برشلونة المنضم إليه في عام 2018 بعد موسم في إشبيلية.
أعار النادي الكاتالوني مدافعه الذي لم يعد يناسب خططه، عدة مرات في المواسم الأخيرة فتنقل بين توتنهام وأستون فيلا الإنجليزيين وأتلتيكو الذي تعاقد معه نهائيا.
وحسب الصحافة الكاتالونية، فإن إنهاء عقده ودياً من شأنه أن يسمح لبرشلونة بتحرير الأجور للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف والتعاقد مع لاعبين جدد من دون أي مشكلات هذا الصيف. 

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