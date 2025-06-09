الثلاثاء 10 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفاندوفسكي: خان المدرب ثقتي بـ «مكالمة هاتفية»

ليفاندوفسكي: خان المدرب ثقتي بـ «مكالمة هاتفية»
9 يونيو 2025 20:08

 
بولندا (رويترز) 

 

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يُطارد «مسك الختام» في مواجهة قيرغيزستان
توخيل: لاعبو المنتخب الإنجليزي لم يركضوا بما فيه الكفاية

قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا إنه شعر بتعرضه للغدر والإيذاء الشديد بسبب الطريقة التي أبلغه بها المدرب ميخال بروبياش بأنه سيجرد من شارة قيادة المنتخب الوطني وسيتم استبداله، وأعلن الهداف التاريخي لمنتخب بلاده على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يُمثل للمنتخب الوطني تحت قيادة بروبياش الذي قرر أن يمنح لاعب الوسط بيوتر جيلينسكي شارة القيادة بدلاً عنه.
وقال ليفاندوفسكي لموقع«دبليو بي دوت بي» الإخباري اليوم الاثنين إنه تلقى مكالمة هاتفية قصيرة من بروبياش أثناء تجهيز أطفاله للنوم وأن بيانا يتعلق بتجريده من شارة القيادة صدر على موقع الاتحاد البولندي.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية «ارتديت شارة القيادة لمدة 11 عاماً، ولعبت في المنتخب الوطني لمدة 17 عاماً، بدا لي أن مثل هذه الأمور يجب أن تُعالج بشكل مختلف.. أمامنا مباراة مهمة، وكل شيء حسم بمكالمة هاتفية. هذا ليس ما يجب أن يكون عليه الأمر. خان المدرب ثقتي»، وقال ليفاندوفسكي: إن المنتخب الوطني كان دائماً أهم شيء بالنسبة له وأنه «يشعر بإيذاء شديد» بسبب الطريقة التي تم بها إبلاغه بقرار تجريده من شارة القيادة.
ويغيب ليفاندوفسكي عن التشكيلة الحالية للمنتخب البولندي، إذ أرجع مهاجم برشلونة غيابه إلى الإرهاق البدني والذهني بعد موسم طويل، ويتصدر المهاجم (36 عاماً) قائمة هدافي بولندا عبر التاريخ برصيد 85 هدفاً في رقم قياسي من المباريات يبلغ 158 مباراة، ويحمل شارة قيادة الفريق منذ 2014.
وتولى بروبياش منصب مدرب بولندا خلفا لفرناندو سانتوس الذي أقيل عام 2023، وقاد الفريق إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 لكنه أصبح أول فريق يودع البطولة التي أقيمت في ألمانيا. 

المنتخب البولندي
تصفيات كأس العالم
ليفاندوفسكي
برشلونة
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أرشيفية
الترفيه
بيع منحوتة "نادرة" في مزاد فرنسي بـ 860 ألف يورو
اليوم 10:42
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
الأخبار العالمية
حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر 'المارينز'"
اليوم 10:02
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
الأخبار العالمية
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك
اليوم 09:43
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
الأخبار العالمية
وزير الصحة الأميركي يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
اليوم 09:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©