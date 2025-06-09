ليفاندوفسكي: خان المدرب ثقتي بـ «مكالمة هاتفية»



بولندا (رويترز)

قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا إنه شعر بتعرضه للغدر والإيذاء الشديد بسبب الطريقة التي أبلغه بها المدرب ميخال بروبياش بأنه سيجرد من شارة قيادة المنتخب الوطني وسيتم استبداله، وأعلن الهداف التاريخي لمنتخب بلاده على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يُمثل للمنتخب الوطني تحت قيادة بروبياش الذي قرر أن يمنح لاعب الوسط بيوتر جيلينسكي شارة القيادة بدلاً عنه.

وقال ليفاندوفسكي لموقع«دبليو بي دوت بي» الإخباري اليوم الاثنين إنه تلقى مكالمة هاتفية قصيرة من بروبياش أثناء تجهيز أطفاله للنوم وأن بيانا يتعلق بتجريده من شارة القيادة صدر على موقع الاتحاد البولندي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية «ارتديت شارة القيادة لمدة 11 عاماً، ولعبت في المنتخب الوطني لمدة 17 عاماً، بدا لي أن مثل هذه الأمور يجب أن تُعالج بشكل مختلف.. أمامنا مباراة مهمة، وكل شيء حسم بمكالمة هاتفية. هذا ليس ما يجب أن يكون عليه الأمر. خان المدرب ثقتي»، وقال ليفاندوفسكي: إن المنتخب الوطني كان دائماً أهم شيء بالنسبة له وأنه «يشعر بإيذاء شديد» بسبب الطريقة التي تم بها إبلاغه بقرار تجريده من شارة القيادة.

ويغيب ليفاندوفسكي عن التشكيلة الحالية للمنتخب البولندي، إذ أرجع مهاجم برشلونة غيابه إلى الإرهاق البدني والذهني بعد موسم طويل، ويتصدر المهاجم (36 عاماً) قائمة هدافي بولندا عبر التاريخ برصيد 85 هدفاً في رقم قياسي من المباريات يبلغ 158 مباراة، ويحمل شارة قيادة الفريق منذ 2014.

وتولى بروبياش منصب مدرب بولندا خلفا لفرناندو سانتوس الذي أقيل عام 2023، وقاد الفريق إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 لكنه أصبح أول فريق يودع البطولة التي أقيمت في ألمانيا.