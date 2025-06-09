توخيل: لاعبو المنتخب الإنجليزي لم يركضوا بما فيه الكفاية



لندن (د ب أ)



قال الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن لاعبيه يعلمون تماماً أنهم كانوا دون المستوى في المباراة التي فازوا فيها بهدف نظيف على منتخب أندورا السبت الماضي، وتعرض لاعبي المنتخب للانتقادات، حيث سجل هاري كين هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

وقال توخيل: «أعتقد أن هناك شعوراً مشتركاً ساد غرفة خلع الملابس مباشرة بعد المباراة». وأضاف: «تقاسمنا كلنا نفس الشعور. علينا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي، فقد حققنا معدل أهداف متوقعة يبلغ 4، وإذا نظرت إلى الفرق الأخرى التي لعبت ضد أندورا، فقد كان لدينا معدل أهداف متوقعة أعلى منهم، لكننا فشلنا في ترجمة الفرص، ولم نكن حاسمين أو فعالين بما فيه الكفاية في استغلالها بدقة».

وأكد: «بكل وضوح، كنا دون المستوى من الناحية البدنية في المباراة، وكان ذلك واضحاً سواء من على الخط الجانبي أو من خلال البيانات. لم نركض بما فيه الكفاية». وقال توخيل قبل مواجهة المنتخب السنغالي وديا غد الثلاثاء إن الأداء لم يرتق إلى المستوى الذي كان يسعى لتحقيقه منذ توليه تدريب المنتخب الإنجليزي. وأضاف: «أنا أحمي لاعبي فريق، لن أقول أسماء. كفريق لم نرتق للمستوى الذي نريده». وأردف: «لم أكن معجبا بأخر عشر دقائق. شعرت بها من على الخطوط الجانبية. لم نلعب بجدية كافية لنفوز في النهاية، ولم نقم بما كان علينا فعله في تصفيات كأس العالم».

وكان أحد اللاعبين الذين لم يشاركوا أبدا مع المنتخب الإنجليزي تحت قيادة توخيل، هو بوكايو ساكا، حيث غاب جناح أرسنال عن أول معسكر للمدرب الألماني في مارس الماضي بسبب الإصابة، كما أنه لم يتواجد في قائمة الفريق في مباراة السبت بسبب خوضه حصة تدريبية واحدة فقط خلال الأسبوع.

وقال ساكا: «قضيت عاماً محبطاً بسبب الإصابات وأتطلع للغد». وأضاف: «بعد المباراة الأخيرة في الموسم شعرت ببعض الإجهاد كنت قادراً فقط على خوض حصة تدريبية واحدة أو اثنتين في الأسبوع لذلك قال المدرب إنه لن يضمني للقائمة». وتابع ساكا: «إذا تحدثنا عن توماس، فهو مدرب لديه متطلبات عالية، وهو قوي داخل الملعب لكنه يكون هادئا خارجه ويتركنا نستمتع وصنع بيئة رائعة للاعبين من أجل الاستمتاع».