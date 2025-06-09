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الرياضة

سيتي يتعاقد مع الجزائري آيت نوري

سيتي يتعاقد مع الجزائري آيت نوري
9 يونيو 2025 21:41

 
مانشستر (رويترز)

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أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انضمام المدافع الجزائري ريان آيت نوري من ولفرهامبتون واندرارز بعقد مدته خمس سنوات، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية منتصف الشهر الجاري.
وانضم آيت نوري في البداية إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أنجيه الفرنسي في عام 2020، قبل أن ينتقل بشكل دائم في العام التالي، ويغادر آيت نوري ولفرهامبتون بعد قضاء خمسة مواسم مع الفريق شارك فيها في 157 مباراة، مسجلاً 12 هدفاً وقدم 19 تمريرة حاسمة.
ويفتقد ولفرهامبتون الآن للاعبين من قوامه الأساسي من الموسم الماضي، بعد انتقال المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا إلى مانشستر يونايتد في الأول من يونيو.
واحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ولم يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا إلا في اليوم الأخير من الموسم.
ويخوض فريق المدرب بيب جوارديولا مباراته المقبلة ضمن كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي في مباراته الافتتاحية يوم 18 يونيو، قبل مواجهة العين ويوفنتوس ضمن منافسات المجموعة السابعة. 

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