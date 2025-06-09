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الرياضة

شباب الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي «سلة آسيا»

شباب الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي «سلة آسيا»
9 يونيو 2025 21:57

 
علي معالي (دبي)

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تأهل فريق شباب الأهلي لكرة السلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته أمام بطل اليابان «وتوسونوميا بريكس» بنتيجة (105-99)، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، في ختام دوري مجموعات البطولة المقامة في دبي حتى 13 يونيو الجاري.
حافظ «الفرسان» على صدارة فرق المجموعة رغم خسارته أمام بطل اليابان، بعد تشارك الرصيد ذاته البالغ ثلاث نقاط مع كل من ميرالكو بولتس الفلبيني وبريكس الياباني، إلا أن فارق الأهداف كان له دور في تحديد هوية المتصدر والوصيف المتأهلين رسمياً للدور ربع النهائي، خصوصاً أن شباب الأهلي استهل مشواره بالفوز على بطل الفلبين (101-87)، قبل أن يتمكن الفلبيني في ثانية الجولات من الفوز على بريكس الياباني بواقع (97-86).
وجاءت صدارة شباب الأهلي بفارق (+ 8 نقاط) من 200 نقطة سجلها «الفرسان» في كلتا مباراتيه، مقابل تلقي سلتهم 192 نقطة، فيما حسم فريق ميرالكو بولتس الفلبيني مركز الوصافة بفارق (-3 نقاط) والبطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للدور ربع النهائي من إجمالي 184 نقطة سجلها لاعبوه، وتلقت سلتهم على مدار مباراتيهم بالمجموعة إجمالي 187 نقطة، ولينتظر «وتسونوميا بريكس الياباني» الذي اكتفى بمجموع مباراتيه بفارق (-5) من 191 نقطة سجلها لاعبوه، و196 تلقتها سلتهم، الحصول على إحدى بطاقتي أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث، التي قد تقودهم مع نهاية دوري المجموعات للدور ربع النهائي.
ويقضي نظام البطولة بتأهل كل من المتصدر والوصيف في المجموعات الثلاث للدور ربع النهائي، مع منح بطاقتين إضافيتين لصاحبي أفضل مركز ثالث.
ودفع شباب الأهلي ثمن تراخيه في الربع الأول الذي حسمه فريق «وتسونوميا بريكس الياباني» بواقع (31-23)، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من تقليص الفارق بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث بواقع (31-28 و27-26)، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي اطمأن خلالها «فرسان السلة» على تأهلهم رغم ذهاب نتيجتها لصالح اليابانيين (20-18).
وتقام اليوم قرعة الدور ربع النهائي الذي ينطلق الأربعاء على صالة كوكا كولا أرينا بدبي، ويتحدد على إثرها هوية الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي، ومن ثم الذهاب إلى المباراة النهائية التي ستقام على صالة كوكا كولا.

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