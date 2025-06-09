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الرياضة

ريال مدريد يقدم مدافعه الجديد هويسين

ريال مدريد يقدم مدافعه الجديد هويسين
9 يونيو 2025 22:00

 
لندن (د ب أ)
 
بات من المؤكد أن يقدم ريال مدريد مدافعه الجديد دين هويسين، غداً الثلاثاء، وذلك بعدما وافق اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على عقد لمدة خمسة أعوام مع النادي الملكي، وسيتم تقديم اللاعب في مركز تدريبات النادي وذلك بعد انتقاله لريال مدريد قادماً من بورنموث الإنجليزي الذي تألق في صفوفه في أول مواسمه معه.
وسيتم استقبال هويسين من جانب فلورنتينو بيريز، رئيس النادي وسيوقع رسمياً على عقد يبقيه في الفريق حتى عام 2030، وكان أداؤه الرائع مع بورنموث عاملاً حاسماً في إنهاء الفريق موسمه في المركز التاسع تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، ليقدم الريال عرضاً قيمته 50 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار)، وهو ما يفي بشرطه الجزائي مع النادي الإنجليزي.
وكان ريال مدريد قد أكد انتقال اللاعب إليه في 17 مايو الماضي، لينضم إلى صفوف بطل أوروبا 15 مرة. وسينضم في ملعب «سانتياغو برنابيو» إلى المدافع الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد، والذي انتقل لريال مدريد قادماً من ليفربول، الأمر الذي تأكد في 30 مايو الماضي، حيث من المقرر تقديم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يوم الأربعاء.

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