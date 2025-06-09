شرقي يقترب من الانتقال إلى سيتي



لندن (أ ف ب)



اقترب المهاجم الفرنسي الجزائري الأصل ريان شرقي من الانتقال إلى مانشستر سيتي بعد التوصل إلى اتفاق بين الفريقين، وما زالت بعض التفاصيل الصغيرة قيد الدراسة بين اللاعب البالغ 21 عاماً وسيتي، لكن الأسهم مرتفعة جداً بشأن إمكانية توقيع عقد لمدة خمس سنوات، حتى عام 2030، حسب المصدر نفسه.

ويأمل سيتي الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب جوارديولا الانتهاء من الصفقة قبل مساء الثلاثاء، تاريخ إقفال النافذة الأولى للانتقالات الصيفية في إنجلترا، كي يتمكن من الاستفادة من جهود الفرنسي في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة التي تنطلق في 14 الشهر الحالي وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ويستعد شرقي الذي ارتدى قميص المنتخب الفرنسي للمرة الأولى في يونيو، لخطوة جبارة في مسيرته الواعدة بالانتقال إلى صفوف أبطال أوروبا 2023، وإلى أحد أبرز الأندية الإنجليزية الذي دخل مرحلة إعادة البناء خاصة بعد رحيل صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين.

وهي أول تجربة احترافية للاعب الوسط الهجومي أو الجناح بعدما وصل إلى ليون عام 2010 وهو في السابعة من عمره.

سمحت له موهبته الكروية باللعب مع الفريق الأول في سن الـ 16 عاماً فقط، لكنه غاب عن بداية الموسم المنصرم بسبب خلاف في عقده الذي مدده أخيراً في سبتمبر لـ «موسمين إضافيين، أحدهما مشروط» حسب ليون.