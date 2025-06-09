العين يتعاقد مع الأرجنتيني سابالا



أبوظبي (أ ف ب)

تعاقد العين مع المدافع الأرجنتيني فاكوندو سابالا بنظام الإعارة قادما من اولمبيا أسونسيون الباراجوياني وذلك لتدعيم صفوفه في كأس العالم للأندية 2025 في كرة القدم.

وقال العين في بيان عبر حسابه في «إكس» أن تعاقده مع الظهير الأيسر سيكون «على سبيل الإعارة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية»، على ان يلتحق بمعسكر الفريق الحالي في واشنطن.

وتستضيف الولايات المتحدة مونديال الأندية بحلته الجديدة وبمشاركة 32 فريقا من 14 يونيو حتى 13 يوليو، ويدشن العين مشواره في البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي 19 منه ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً مانشستر سيتي والوداد الرياضي المغربي.

وتعاقد العين أيضاً مع الثنائي المغربي حسين رحيمي ويحيى عبد الخالق والمصري رامي ربيعة وحارس المرمى البرتغالي المخضرم روي باتريسيو والسلوفيني مارسيل راتنيك والنمساوي أديس ياسيتش.