«أوبتا» تتوقع «البطل» ومصير ممثلي العرب في مونديال الأندية

مراد المصري (أبوظبي)

أصدرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات توقعاتها لدور المجموعات في كأس العالم للأندية، المقرر أن تنطلق فجر يوم الأحد المقبل، والتي جاءت فيها الترشيحات حول هوية كل فريقين يتأهلان من كل مجموعة إلى الدور الثاني، وذلك وفق التحليلات بناءً على الأداء والأرقام الفردية والجماعية وأسلوب اللعب.

ورشحت «أوبتا» الهلال السعودي للتأهل إلى الدور الثاني رفقة ريال مدريد في المجموعة الثامنة، وذلك بنسبة بلغت 93.4% لنادي العاصمة الإسبانية، وبنسبة 50.5 % لممثل الكرة العربية والآسيوية، ويلهما سالزبورج النمساوي 34.8 %، وباتشوكا المكسيكي 21.2 %.

ووضعت «أوبتا» الأهلي المصري في المركز الرابع في المجموعة الأولى، بنسبة ليست بعيدة عن التأهل بواقع 41.1 %، فيما رشحت كل من بورتو البرتغالي 60.5 %، وبالميراس البرازيلي 51.3 %، على التوالي على التأهل، يليهما إنتر ميامي الأميركي بقيادة ليونيل ميسي بنسبة 47 %.

وفي المجموعة السابعة منحت مانشستر سيتي الإنجليزي أفضلية التأهل بنسبة 97.2 %، يليه يوفنتوس الإيطالي 87.4 %، فيما حصل الوداد المغربي على نسبة 10.3% ، ثم العين 5.1 %.

وبالمجمل للبطولة، جاءت ترشيحات الفوز باللقب لتضع باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الأول بنسبة 18.5%، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي بنسبة 17.8 %، ثم بايرن ميونيخ الألماني بالمركز الثالث بنسبة 12.8 %، وإنتر ميلان الإيطالي الرابع بنسبة 12.3 %، وريال مدريد الخامس بنسبة 9.8 %، وجاء الهلال السعودي في المركز الخامس عشر بنسبة 0.3 %، والأهلي المصري في المركز السابع عشر بنسبة 0.2 %، ووضعت الوداد والعين خارج المرشحين للفوز بالقب.