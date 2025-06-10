«شغب لوس أنجلوس» يُهدد المجموعة الثانية في «المونديال»!

مراد المصري (أبوظبي)

تبدأ أندية المجموعة الثانية ضمن كأس العالم للأندية لكرة القدم، بالتوافد اليوم إلى مدينة لوس أنجلوس، وسط أعمال الشغب التي تضرب المدينة الأميركية في الوقت الحالي، حيث تحولت إلى حرب شوارع بين عناصر الشرطة الأميركية والمحتجين على سياسة الهجرة التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتهدد أعمال الشغب الحالية المباريات التي ستقام في باسادينا الواقعة شمال لوس أنجلوس، حيث يتواجد في المجموعة الثانية باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأميركي.

واختار أتلتيكو مدريد إقامة معسكره التحضيري للمونديال على ملعب «الكولوسيوم» الواقع في وسط لوس أنجلوس، وذلك وسط مخاوف حالياً على سلامة الفريق الإسباني وكيفية تنقله في ظل إغلاق عدد كبير من الشوارع، فيما سيكون باريس سان جيرمان في منطقة أكثر هدوءاً نسبياً، مع إقامة معسكره في إيرفن الواقعة جنوباً بعيداً عن الأحداث الحالية.

وستكون هذه الأحداث اختباراً للولايات المتحدة الأميركية قبل استضافتها كأس العالم للمنتخبات العام المقبل رفقة كندا والمكسيك، وذلك في وقت شهدت فيه مبيعات تذاكر مباريات مونديال الأندية تراجعاً كبيراً في الطلب، ما أدى إلى تخفيض أسعارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».