منتخب الجودو إلى بودابست للمشاركة في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

ينضم منتخبنا الوطني الأول للجودو إلى قائمة المنتخبات المشاركة في فعاليات بطولة العالم، الـ 38 لفئة الرجال، والـ 29 للسيدات، والمقررة في العاصمة المجرية بودابست، اعتباراً من غدٍ الأربعاء وحتى 20 يونيو الجاري، قادماً من ألمانيا، مع ختام معسكر التحضيري القصير الذي أقامه هناك، استعداداً لتلك البطولة التي تشهد مشاركة 565 لاعباً ولاعبة من 93 دولة، تضم أبرز المصنفين في العالم، كجزء من جولات الاتحاد الدولي للجودو العالمية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028.

ويشارك منتخبنا بـ 9 أفراد (8 لاعبين ولاعبة واحدة)، فيما يشارك مدرب منتخبنا الوطني فيكتور سيكتروف في قرعة تلك البطولة التي تجري عبر تقنية الفيديو في مدينة بودابست ظهر يوم بعد غدٍ الخميس، وتبدأ منافسات البطولة صباح يوم الجمعة المقبل.

من ناحية أخرى، يعقد ظهر الغد، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجودو لعام 2025، والذي يُعقد بمقر الاتحاد الدولي في العاصمة المجرية بودابست، برئاسة المجري ماريوس فيزر رئيس الاتحاد، بمشاركة من 150 اتحاداً من الاتحادات الأعضاء على مستوى العالم.

ويمثل اتحاد الجودو في المؤتمر العام، الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

ورحب رئيس «دولي الجودو» في كلمة له بالمشاركين الذين اكتمل وصولهم، مؤكداً أنها فرصة مميزة للالتقاء وتبادل الخبرات والتخطيط للمستقبل لتطوير الجودو عالمياً.