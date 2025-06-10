«يويفا» يهدد برشلونة بـ 60 مليون يورو!

مراد المصري (أبوظبي)

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هدد برشلونة بفرض غرامة مالية تصل إلى 60 مليون يورو في حال عدم التزام النادي الكتالوني بقواعد اللعب المالي النظيف هذا الموسم، حيث تمت الموافقة على تخفيض هذه العقوبة المالية إلى 15 مليون يورو «مؤقتاً»، مع مراقبة امتثال النادي للقواعد المالية.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة معرض لدفع مبلغ 60 مليون يورو بالكامل في حال تجاوزه قواعد اللعب المالي النظيف المحدد من «يويفا» ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في ضوء المفاوضات التي تمت بين خوان لابورتا رئيس «البلوجرانا»، وألكسندر تشيفرين رئيس «يويفا».

ويرى برشلونة أن النتائج المالية الاستثنائية التي حققها هذا الموسم مرتفعة للغاية، وأن غرامة الـ 15 مليون يورو تؤثر فقط على الحسابات كنفقات استثنائية، وبالتالي يتم شطبها ضمن هذا البند، دون إدراجها في الأرباح التشغيلية العادية.

واضطر برشلونة إلى استخدام ترسانته الدبلوماسية للتخفيف من حدة عقوبة «يويفا» الصارمة على الروافع التي فعّلها في صيف 2022، والتي أثرت بشكل إيجابي على بياناته المالية بدءاً من موسم 2022-2023، حيث قام وقتها ببيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الفريق الأول تبلغ 10% من حقوقه لمدة 25 عاماً لشركة سيكث ستريت مقابل 207.5 مليون يورو، ثم باع لاحقاً 15% أخرى مقابل 315 مليون يورو لنفس الشركة، وقبلت رابطة الدوري الإسباني هذه الصفقات، لكن «يويفا» اعترض عليها، بحجة أن هذه المبيعات لا يمكن تعريفها على أنها «إيرادات تشغيلية»، وإنما «أرباح من خسائر على أصول غير ملموسة»، ولهذا السبب فرض عقوبات على برشلونة في عام 2024، الذي استأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، لكنه دفع في النهاية نصف مليون يورو.

وعاد «يويفا» مجدداً هذا العام ليجدد تهديد برشلونة في ضوء ما يراه من تجاوزات في قواعد اللعب المالي النظيف، وسط هذه المحاولات للتوصل إلى أفضل اتفاق بين الطرفين.