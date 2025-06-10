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الرياضة

4 «تحت الصفر».. «دواثلون الثلجي» في دبي 29 يونيو

4 «تحت الصفر».. «دواثلون الثلجي» في دبي 29 يونيو
10 يونيو 2025 12:10

دبي (الاتحاد)
أعلنت «سكي دبي» ومجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي كرانك للدراجات الهوائية الثابتة واللياقة البدنية، عن تنظيم النسخة الأولى من سباق دواثلون الثلجي، الأول من نوعه في المنطقة الذي يقام في 29 يونيو الجاري، والذي يشكل تجربة فريدة تشتمل على الجري وسباق الدراجات الهوائية الثابتة لتحدي حرارة الصيف، عبر تنافس مفتوح للمشاركين بين 13 و60 عاماً للوصول إلى خط النهاية، وسط أجواء ثلجية بدرجة حرارة -4 مئوية. 
ويمكن للمتسابقين اختيار إحدى مسافتين، إما 3 كيلومترات (ثلاث لفات) أو 5 كيلومترات (خمس لفات)، وسباق الدراجات لمسافة 5 كيلومترات، وذلك ضمن فئة الأفراد أو الفرق المكونة من شخصين.
ويعد هذا السباق أحدث الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون بين سكي دبي ومجلس دبي الرياضي، وذلك في إطار شراكتهما المستمرة لاستضافة فعاليات متميزة تتماشى مع رؤيتهما المشتركة لتعزيز رفاهية المجتمع من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة، وجعل الرياضات الثلجية متاحة للجميع على مدار العام. 
وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث ينظم المجلس، بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم»، العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.

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